Titan OS to hiszpańska firma tworzona przez ludzi z Disneya i Rakuten TV. Ich system operacyjny pojawi się w 2024 roku na telewizorach marki Philips.

Podczas zakupu nowego telewizora coraz częściej zwracamy uwagę na jego oprogramowanie. Rzadko używamy w końcu tego urządzenia jedynie do oglądania telewizji. To funkcje smart TV są kluczowe - uruchomimy na nich aplikacje, serwisy VOD, a nawet gry. W 2024 roku pojawi się nowy system operacyjny, który trafi na telewizory marki Philips. Co wiemy o nim już teraz?

System Titan na telewizorach Philipsa w 2024 roku

Wybór nowego telewizora smart zwykle oparty jest m.in. o znajdujący się tam system operacyjny. Na rynku dominuje obecnie kilka rozwiązań:

Android TV

Google TV

webOS (na smart TV marki LG)

Tizen (na smart TV Samsunga)

Obecnie nowe telewizory marki Philips najczęściej pracują pod kontrolą systemu Android TV. To całkiem dobre oprogramowanie, które może nieco przypominać Androida z telefonów komórkowych i tabletów. Wkrótce Philip[se chce jednak wyposażyć swoje nowe telewizory w jeszcze lepszy system. Titan, bo tak się nazywa propozycja marki Titan OS, początkowo znajdzie się w topowych i najnowszych telewizorach Philipsa. Mowa o modelach Philips Premium LED PUS8909 oraz Philips mini-LED PML9009.

Co zaoferuje nowy system operacyjny Titan?

Obecnie mamy tylko szczątkowe informacje na temat systemu Titan. Wiemy, że z pewnością obsłuży zarówno przeglądarkę internetową, jak i popularne serwisy VOD (Prime Video, Pluto TV, Disney+, Rakuten TV, YouTube, RedBull TV i inne).Titan OS ma pozwolić na sporą personalizację wyglądu menu naszego telewizora. Obsługa smart tv ma być prosta i skupiona na odkrywaniu nowych treści przez użytkownika.

Titan OS jest firmą z siedzibą w Barcelonie. Założycielami są m.in. byli pracownicy wysokiego szczebla z takich marek, jak Disney i Rakuten. Początkowo smart TV Philipsa z Titan OS mają trafić na rynek w Europie i Ameryce Łacińskiej. O wszystkich nowościach dowiemy się ze strony twórców Titan OS.

W 2024 roku pojawią się też telewizory Philipsa z Google TV

Google TV możemy uznać za następcę popularnego Android TV. Kupując dziś nowy smart TV warto zwrócić na to uwagę - prawdopodobnie Google TV po prostu przez dłuższy czas zapewni nam dostęp do aktualnych aplikacji i nowoczesnych funkcji. Właśnie Google TV znajdzie się na kilku nowych modeli telewizorów Philipsa na 2024 rok.

Mowa między innymi o najnowszym modelu OLED+959 z podświetleniem Ambilight Plus. Poza doskonałym obrazem sprzęt ma też zaoferować wbudowane głośniki Bowers&Wilkins. Czy będą choć trochę podobne do “zewnętrznego” zestawu audio (np. kina domowego lob soundbara) - czas pokaże. Topowe modele marki powinny pojawić się na rynku w III kwartale 2024 roku.

Wiadomo natomiast, że zapowiadane już na czerwiec smart TV Philipsa otrzymają procesor P5 AI Dual Engine 8 gen. Nie zabraknie też wielu technologii pozwalających poprawić jakość obrazu, np. Meta Multi Booster. Wśród dostępnych wersji OLED+909 znajdą się m.in. modele z ekranami 55, 65 i 77”. Także tu na obudowie znajdziemy logo Bowers&Wilkins, co świadczy o obecności 81-watowego systemu audio 3.1.