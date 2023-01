Tłumacz Google rozwija się od lat aby pozwolić użytkownikom na większą swobodę m.in. podczas podróży zagranicznych. Dzięki ostatniej aktualizacji wycieczka w kolejne miejsca na świecie będzie jeszcze łatwiejsza.

Tłumacz Google z nową aktualizacją dla zapalonych podróżników

Podróże kształcą - trudno się z tym nie zgodzić. Mowa tu przede wszystkim o nauce języka, która niekiedy jednak jest utrudniona z uwagi na trudności w porozumiewaniu się nawet po angielsku. Zrozumieją to wszyscy ci, którzy lubią odwiedzać „nieoczywiste” kierunki. Właśnie dla takich osób Google zaktualizowało aplikację Tłumacz o nowe języki możliwe do używania offline.

Tłumacz Google już od 2016 roku używa sieci neuronowych oraz tzw. deep-learningu aby dostarczać jak najbardziej naturalne tłumaczenia.

Do aplikacji na smartfony z iOS i Android wkrótce trafi zestaw dodatkowych 33 języków do tłumaczenia offline. Użytkownicy będą mieć możliwość korzystania z nowych języków w aplikacji bez stałego podłączenia do internetu. Lista nowych języków do tłumaczenia offline w ostatniej aktualizacji jest dość obszerna:

baskijski,

birmański,

cebuański,

cziczewa,

fryzyjski,

gaelicki szkocki,

hausa,

hawajski,

hmong,

igbo,

jawajski,

jidysz,

joruba,

khamerski,

korsykański,

kurdyjski,

laotański,

łaciński,

luksemburski,

malgaski,

maoryjski,

orija,

rwanda,

samoański,

sotho,

shona,

sindhi,

sundajski,

tatarski,

turkmeński,

ujgurski,

xhosa,

zulu.

Nie do końca niszowe języki

Duża część nowych języków offline w Google Tłumaczu pochodzi z rejonu azjatyckiego oraz afrykańskiego. Nie oznacza to jednak, że aktualizacja aplikacji nie przynosi tak naprawdę żadnych istotnych zmian.

Języki offline w Google Tłumaczu pobiera się przechodząc do zakładki Pobrane języki po uprzednim kliknięciu ikony profilu użytkownika w aplikacji.

Możliwość pobierania tłumaczeń do pamięci smartfona jest pożądana przede wszystkim w przypadku krajów, gdzie dostęp do sieci jest utrudniony, a zatem aby ułatwić sobie komunikację na miejscu - często pobieramy słownictwo przed podróżą.

Warto też zwrócić uwagę na to, że m.in. Hawaje lub Laos są kierunkami coraz częściej odwiedzanymi przez podróżników. Dobrze jest zatem w przypadku takich wojaży mieć pod ręką jakościowego tłumacza, który poradzi sobie bez dostępu do internetu.

Źródło: Google