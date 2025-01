Urodziny popularnej technologii. To już 40 lat

Sharp NEC Display Solutions Europe obchodzi jubileusz 40-lecia innowacyjnej technologii MultiSync. MultiSync stało się standardem w branży wyświetlania obrazu, zyskując ogromne uznanie na całym świecie.

Początkowo NEC MultiSync wprowadził przełom w postaci automatycznej synchronizacji różnych częstotliwości, co stanowiło rewolucyjne rozwiązanie pozwalające użytkownikom unikać częstych wymian sprzętu przy modernizacji komputerów. Ten pionierski układ był jednym z pierwszych urządzeń peryferyjnych przygotowanych na przyszłe wyzwania. Obecnie, po czterech dekadach, firma Sharp/NEC nie ustaje w dążeniach do zwiększania elastyczności i kompatybilności swoich produktów, co ma zapewnić użytkownikom jak najlepszego komfortu obsługi.

Rozwój technologii wyświetlania

Rozwój technologii wyświetlania w Sharp/NEC obejmuje ewolucję od wczesnych monitorów CRT, przez najnowocześniejsze technologie LCD i LED, ustawiając MultiSync na czołowej pozycji w kwestii jakości obrazu, niezawodności i trwałości.

Tobias Augustin, zarządzający działem zarządzania produktem, podkreśla, że 40-lecie MultiSync dowodzi nieustannego zaangażowania firmy w innowacyjne podejście oraz jakość na najwyższym poziomie. Wskazuje również, że technologia ta wywarła znaczący wpływ na całą branżę monitorową, a firma Sharp NEC nieustannie dąży do rozwoju przyszłościowych rozwiązań, które będą odpowiadać zmieniającym się potrzebom klientów.

Ciągły rozwój technologii

W miarę jak firma Sharp/NEC wprowadza nowe produkty pod marką Sharp, nie ustaje w pracach nad rozwojem swoich ekranów, dążąc do poprawy efektywności energetycznej oraz rozszerzania funkcjonalności. Dzięki dbałości o jakość, profesjonalną obsługę i zrównoważone podejście, Sharp/NEC zyskało renomę zaufanego partnera dla szerokiego grona klientów i użytkowników na całym świecie.

Nowe modele Sharp MultiSync będą prezentowane podczas targów Integrated Systems Europe (ISE), które odbędą się między 4 a 7 lutego 2025 roku w Barcelonie, w obiektach Fira Barcelona, na stoisku E500 w hali 3.