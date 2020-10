Baldur’s Gate 3 to gra, na którą miłośnicy gatunku RPG czekali od dawna i na którą dziś wreszcie się doczekali. No, powiedzmy – przynajmniej w pewnym sensie.

Kto chce, ten może już grać w Baldur’s Gate 3

Trudno jest mi sobie wyobrazić zagorzałego fana erpegów, który byłby w stanie przejść zupełnie obojętnie obok Baldur’s Gate 3. Nie mówię, że musi od razu tę grę kupować, ale uprzejmie informuję, że jeśli chce, to już może. Właśnie dzisiaj najnowsza produkcja Larian Studios zadebiutowała w programie wczesnego dostępu na Steamie i GOG-u (i w Google Stadia). Cena jest dość wysoka jak na tę fazę, bo Belgowie chcą od nas 199 złociszy. Ale w końcu to ich najambitniejszy projekt w historii.

Dobrze, ale co w zamian? Kupując już teraz Baldur’s Gate 3, otrzymasz dostęp do jednego z trzech planowanych aktów i niegłupio zrobisz, rezerwując sobie na jego poznanie okrągłą dobę. Tworząc swojego bohatera będziesz mieć do wyboru 6 klas i 9 ras, a już na swojej drodze spotkasz 5 postaci fabularnych: możesz je zwerbować, ale grać nimi – na razie nie. To się zmieni po premierze – wtedy automatycznie trafi do ciebie kompletne wydanie.

A kiedy odbędzie się premiera tej pełnej wersji? Twórcy uraczyli nas jakże konkretnym: „kiedy będzie gotowa”. Cóż, nieszczególnie to satysfakcjonujące, ale może i lepsze to niż szczegółowa obietnica, z której później musieliby się wykręcać. Dlatego zostawmy ten temat i spokojnie czekajmy. A tłem dla tego oczekiwania może być (zapętlony – bo nieszczególnie długi) zwiastun premierowy…

Zobacz najnowszy zwiastun Baldur’s Gate 3 z okazji premiery gry we wczesnym dostępie:

Źródło: Larian Studios, Steam

Czytaj dalej o grach RPG: