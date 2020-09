Dzisiaj na rynku zadebiutował Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – zestaw, który przywraca wspomnienia i daje równie dużo frajdy, co oryginały sprzed lat. Przed nami wiele długich sesji…

Zobacz najnowszy zwiastun Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 z okazji premiery gry

Od odświeżonych wydań wolimy nowe gry, ale Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 to najlepszy dowód na to, że to pierwsze da się zrobić dobrze. Ba – biorąc pod uwagę same oceny recenzentów można wywnioskować, że to jeden z najlepszych tytułów w tym roku – niezależnie od platformy, a zręcznościówka od dzisiaj jest dostępna na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Na dobry początek zapraszamy na krótki seans ze zwiastunem premierowym:

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 debiutuje na rynku. Tak się odświeża kotlety

Jak więc powinno się to robić, gdy chce się to robić dobrze? Po pierwsze: weź produkcję, z którą wielu graczy ma dobre wspomnienia i nie zepsuj jej mechaniki. Po drugie: zachowaj oryginalne lokalizacje i utwory ze ścieżki dźwiękowej, poprawiając równocześnie jakość jednych i drugich. Po trzecie: zadbaj o przyjemną dla oka oprawę wizualną i nienaganną płynność. Na deser dodaj trochę treści i oto masz – odświeżony kotlet smakujący lepiej niż niejeden smażony na bieżąco.

Często zdarza się, że zachowanie ducha oryginału kończy się tym, że gra wydaje się przestarzała. Wygląda na to, że tym razem na szczęście tak nie jest. Pierwsze recenzje wyraźnie pokazują, że ekipa Vicarious Visions we współpracy z Activision dobrze wykonała swoją robotę. Sami spójrzcie na te oceny:

Attack of the Fanboy – 8,0/10

Destructoid – 8,0/10

Everyeye – 8,7/10

GamePro – 8,5/10

GamesBeat – 9,0/10

GameSpot – 9,0/10

GamesRadar+ – 8,0/10

GamingTrend – 9,0/10

God is a Geek – 9,0/10

Hobby Consolas – 8,8/10

IGN – 9,0/10

LevelUp – 8,8/10

Multiplayer – 9,0/10

PlayStation LifeStyle – 10/10

PlayStation Universe – 9,5/10

TheSixthAxis – 10/10

Vandal – 8,6/10

VG247 – 10/10

Nic tylko grać! Jak podchodzisz do tego tytułu – dasz mu szansę już teraz, czekasz aż trochę spadnie cena czy też w ogóle nie jesteś zainteresowany?

