Firma Valve opublikowała zestawienie dziesięciu najlepiej sprzedających się gier w serwisie Steam. Niespodziewanie pierwsze dwa miejsca zajmują produkcje pochodzące prosto z Chin.

Dyson Sphere Program podbija Steama

Dyson Sphere Program – czyli strategia ekonomiczna od chińskiego studia Youthcat Studio, która zadebiutowała 21 stycznia 2021 roku w ramach wczesnego dostępu, przebojem wdarła się na pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się produktów w ubiegłym tygodniu. Jeśli chodzi o rozgrywkę, przypomina ona popularne Factorio. Głównym założeniem gry, jest wykorzystanie mocy gwiazd, zbieranie zasobów oraz planowanie i projektowanie linii produkcyjnych, aby następnie przekształcić swój mały warsztat kosmiczny w imperium przemysłowe obejmujące całą galaktykę.

Na drugim miejscu uplasowała się produkcja również pochodząca z Państwa Środka

Warto tutaj również wspomnieć o innym hicie, za który swoją drogą również odpowiada chińskie studio Lightining Games. Tale of Immortal (lub jak sugeruje Google Translator Ghost Valley) to gra z gatunku RPG, która oferuje otwarty świat. Produkcja oparta jest na chińskiej mitologii i kulturze. Przygodę zaczynamy jako śmiertelny wojownik, który stopniowo pnie się w rankingu poprzez dokonywanie określonych wyborów w zależności od tego, jak chcemy rozwijać naszą postać. Gra jest obecnie w fazie wczesnego dostępu, a planowana daty premiery to 2022 rok. Niestety, jest pewien haczyk, bowiem gra obecnie jest dostępna tylko i wyłącznie w języku chińskim uproszczonym. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun:

Oto lista TOP 10 najlepiej sprzedających się gier w serwisie Steam – Cyberpunk 2077 już poza podium

Źródło: BluesNews, PCgamesn, Steam

