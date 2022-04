Całkowicie elektryczna Toyota bZ4X wkrótce będzie dostarczana pierwszym klientom. Nowy SUV od Toyoty może sporo namieszać na rynku dużych elektryków.

Toyota bZ4X dostępna w całej Europie

Jak informuje Toyota, zupełnie nowy model w portfolio japońskiego producenta jest już gotowy do sprzedaży w całej Europie. Elektryczna bZ4X to auto, które spodoba się rodzinom z dziećmi - wszak to ukochany w ostatnim czasie przez klientów SUV, a do tego elektryczny.

Pierwsze dostawy Toyoty bZ4X do klientów mają nastąpić już tego lata. Jest czym się zachwycać?

Dość duży prześwit, masywna konstrukcja - tego typu samochody wybiera coraz więcej klientów

Toyota może stać się silnym graczem na rynku elektryków

Konkurencji ze strony Toyoty najbardziej powinna obawiać się Tesla z jednego prostego powodu. Toyota to marka znana na całym świecie, która od lat cieszy się ogromnym zaufaniem wśród klientów.

Pojawienie się na rynku bZ4X to odpowiedź na silną ekspansję Tesli Model X wśród SUV-ów. Oba samochody celują w podobną grupę odbiorców, którzy potrzebują stosunkowo dużego auta do przewożenia całej rodziny, a takich na rynku jest niewiele.

Linia boczna jest nieco różna w porównaniu z konkurencyjną Teslą Model X, ale generalnie - gabaryty są podobne

Czym konkretnie Toyota bZ4X chce skusić klientów do zakupu? Ano przede wszystkim gwarancją niezawodności. Jak informuje producent, akumulatory po 10 latach lub 240.000 km przebiegu mają zachować minimum 90% swojej początkowej pojemności. Atrakcyjny jest też zasięg wg WLTP:

204 KM 4x2 (napęd na przednie koła): 516 km ;

; 217 KM 4x4 XMODE (napęd na wszystkie koła): 470 km.

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w okolicach 7 sekund wprawdzie nie jest najlepszym wynikiem, ale nie zapominajmy, że to rodzinne auto, które ma być wygodne zarówno w mieście, jak i w podróży poza miastem przy prędkości autostradowej (ok. 140 km/h).

Wnętrze Toyoty bZ4X ma być przestronne. Każdy pasażer będzie mieć wystarczająco dużo miejsca dla siebie

Naładowanie Toyoty bZ4X od 0 do 80% przy użyciu szybkiej ładowarki 150 kW ma potrwać ok. 30 minut. W październiku natomiast do sprzedaży trafi też domowa stacja ładowania o mocy 11 kW.

Najtańsza Toyota bZ4X w wersji Comfort to wydatek rzędu 206.900 zł, natomiast najdroższy wariant producent wycenił na 268.900 zł. Ceny można obniżyć o 18.750 zł lub nawet 27.000 zł korzystając z rządowego dofinansowania w ramach programu „Mój elektryk”.

Co sądzicie o nowym bZ4X? Czy może to być dobry wybór dla osób poszukujących elektrycznego SUV-a? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Toyota