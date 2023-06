Sony poszerza swoją ofertę kamer do produkcji w 4K na żywo o model HXC-FZ90. Sprzęt trafi do obiegu zimą 2023.

Wielu producentów wydarzeń wciąż tworzy materiały w rozdzielczości HD. Jednak niektórzy decydują się na przejście na 4K i szukają prostych sposobów, by to zrobić. Jednym z takowych może być zakup kamery HXC-FZ90 od Sony. Sprzęt obsługuje się w sposób podobny do innych tego typu urządzeń od Japończyków. Ten model obsługuje również tryby HLG (Hybrid Log Gamma) i S-Log3 dla przepływu pracy Sony SR Live, umożliwiając w razie potrzeby korzystanie z HD HDR lub 4K HDR.

– W związku z tym, że formaty produkcji różnią się w zależności od projektów, coraz więcej firm szuka elastycznego sposobu przełączania między 4K, HD i HDR w zależności od potrzeby chwili. Być może nadal realizują większość produkcji w jakości HD, ale wiedzą, że muszą być przygotowane na przyszłe wyzwania i chcą być gotowe już teraz, aby móc odpowiadać na nie w przyszłości, oferując jakość 4K lub w technologię HDR – wyjaśnia Norbert Paquet, szef działu Live Production w Sony Europe.

Oto co oferuje nowa kamera od Sony:

Przetwornik obrazu CMOS z pojedynczym chipem typu 2/3 cala 4K z mocowaniem obiektywów B4, obsługujący rozdzielczość 2000 TVL

Licencja 4K – dostępna do wykupienia w opcji na tydzień lub na miesiąc albo na stałe

Wbudowana obsługa trybów HLG i S-Log3 dla SR Live

Funkcja ARIA: automatyczna optymalizacja obrazu zgodnie z charakterystyką obiektywu (dostępność zależna od producenta obiektywu)

Prosta integracja z CNA-2 do sterowania kamerami z dostępem do sieci, umożliwiająca zaawansowane monitorowanie

Uproszczone połączenie przewodowe z prompterem lub kamerami PTZ przez łącze sieciowe (Ethernet)

Gniazdo typu minijack stereo, dające możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego

Intuicyjna obsługa kamery z przedniego panelu nowego modułu CCU HXCU-FZ90 z funkcjami takimi jak IRIS i korekcja kolorów

Funkcja wspomagania regulacji ostrości

Funkcjonalna budowa modelu ma pomóc w zastosowaniu go w różnych miejscach produkcji – czy to w studio i środowisku korporacyjnym, czy gdzieś w akcji, to znaczy przy realizacji wydarzeń muzycznych czy sportowych. Kamera HXC-FZ90 będzie dostępna zimą 2023 roku.

źródło: materiały prasowe