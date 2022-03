Serial Cleaners nabiera kształtów i jeszcze w tym roku doczekamy się premiery tej gry. Twórcy uznali, że to najwyższy czas, by raz jeszcze pozwolić nam przyjrzeć się jej z bliska.

Zobacz najnowszy gameplay trailer Serial Cleaners

Serial Cleaners to kontynuacja gry Serial Cleaner, która dostała od nas 3,7 gwiazdki na pięć możliwych. W drugiej części ten symulator Perfekcyjnej pani domu w gangsterskim wydaniu zaoferuje nam znacznie większą różnorodność, znacznie więcej kolorów i znacznie bardziej dynamiczną akcję. To być może przełoży się na jeszcze wyższą ocenę. Najnowszy zwiastun z fragmentami rozgrywki zdecydowanie pozwala w to wierzyć. Zresztą zobacz…

Serial Cleaners – specjaliści od zacierania śladów

W Serial Cleaners wcielimy się – rzecz jasna – w czyścicieli, a więc ekspertów od zacierania śladów po najrozmaitszych zbrodniach. Oprócz wymagającej pomyślunku i zręczności rozgrywki twórcy obiecują też przekonujący klimat rodem z sensacyjnych komedii z końcówki ubiegłego tysiąclecia. A skoro już przy twórcach jesteśmy…

Nad Serial Cleaners pracuje polskie studio Draw Distance. Niestety nadal nie podaje, kiedy dokładnie można spodziewać się premiery jego nowego dzieła. Na Steamie możemy wyczytać, że debiut jest planowany w 2022 roku, ale szczegółów na ten temat brak. Podobnie wciąż nie została potwierdzona lista platform docelowych – wiemy tylko, że znajdą się na niej i pecety, i konsole.

Źródło: IGN, Draw Distance