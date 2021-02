Trello ma nowe logo, nowy wygląd i nowy zestaw narzędzi, dzięki którym w tym nowym roku będziesz mógł (współ)pracować jeszcze efektywniej niż dotąd.

Nowe Trello w 2021 roku. Aplikacja doczekała się solidnego odświeżenia

Programów do zarządzania projektami i terminarzem jest mnóstwo, ale tak dobrze pomyślanych jak Trello trzeba by już szukać ze świecą. Nie oznacza to w żadnym razie, że niczego nie dałoby się tam poprawić. Owszem, dałoby się i autorzy nawet podjęli taką próbą. Efektem jest mocno przeprojektowane i poważnie wzbogacone oprogramowanie, obdarzone przy okazji nowym, czytelniejszym logo.

Tworząc tę aktualizację projektanci Trello koncentrowali się przede wszystkim na większej przejrzystości i poprawie intuicyjności. Stąd między innymi pięć trybów przeglądania tablic, pomiędzy którymi można się wygodnie przełączać – to oś czasu, kalendarz, tabela, mapa i pulpit nawigacyjny. Ta pierwsza ułatwia wizualizację projektów podzielonych na wiele dni i etapów, kalendarza opisywać raczej nie trzeba, tabela umożliwia wyświetlanie treści w uproszczony sposób, mapa przedstawia lokalizacje poszczególnych zadań, a ostatni wypełniony jest wykresami.

Nowe karty pozwalają na więcej. Co jeszcze zaoferuje Trello?

We wpisie na oficjalnym blogu Trello możemy również przeczytać o „bardziej inteligentnych” kartach. Są ich trzy rodzaje: link, tablica i lustro. W pierwszym przypadku ustawiasz adres URL jako tytuł i dopisujesz potrzebne informacje (i, co ciekawe, mamy tutaj możliwość wyświetlania podglądów), w drugim – tworzysz bezpośrednie łączę do innej tablicy Trello, a w trzecim (który pojawi się dopiero w niedalekiej przyszłości) – możesz w razie potrzeby klonować tablice.

Istniejące od 10 lat Trello, które przyciągnęło w tym czasie już ponad 50 milionów użytkowników, ma również lepiej współpracować z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak Dysk Google czy Slack. Poszczególne narzędzia mają zaś być łatwo dostępne i jak najbardziej praktyczne. Jeśli korzystasz z aplikacji i dotarła już do ciebie aktualizacja, to daj znać, jakie są twoje odczucia.

