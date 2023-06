YouTube systematycznie przechodzi różne zmiany. Tym razem Google ma w planach wprowadzić funkcję, która wiele osób może zaskoczyć.

Z ustaleń dziennikarzy The Wall Street Journal wynika, że trwają testy YouTube Playables. To rozwiązanie, które powstaje z myślą o grach. Google najwyraźniej chce przyciągać już nie tylko osoby zainteresowane oglądaniem zwiastunów i filmików z rozgrywki innych, ale też zachęcić do grania bezpośrednio na YouTube.

YouTube Playables, czyli granie na YouTube

YouTube Playables brzmi zdecydowanie bardziej intrygująco niż np. automatyczny dubbing czy niepomijalne reklamy. Nad wieściami o takich rozwiązaniach większość osób nie zatrzymuje się dłużej niż na krótką chwilę. Wzmianki na temat YouTube Playables brzmią dużo bardziej intrygująco. The Wall Street Journal powołuje się na e-mail wysłany do wybranych pracowników Google. Serwis podaje, iż firma zaprosiła ich do rozpoczęcia testów nowego rozwiązania YouTube o nazwie "Playables".

Przedstawiając to najprościej, w serwisie YouTube ma pojawić się kolejna zakładka. Wchodząc w nią można będzie, za pośrednictwem przeglądarki na komputerze lub YouTube na urządzeniu mobilnym, zagrać w grę. Trudno spodziewać się tytułów innych niż proste pod względem grafiki i mechaniki rozgrywki. Potwierdza to zresztą dodatkowa wzmianka The Wall Street Journal. Pracownicy zaproszeni do testów mają okazję sprawdzać np. zręcznościówkę Stack Bounce.

Więcej graczy na YouTube?

Google, podobnie jak większość firm, doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielkie pieniądze można wycisnąć z szeroko pojętnej branży gamingowej. Ma na swoim koncie spektakularne porażki, chociażby zamknięcie Google Stadia. Z drugiej strony akurat YouTube ma się świetnie w dużej mierze właśnie dzięki tematom związanym z grami i YouTube Gaming. Poza tym Google czerpie niemałe zyski z racji oferty gier w Google Play.

Wygląda na to, że firma chce pójść jeszcze dalej. Rzecznik prasowy YouTube powiedział The Wall Street Journal, że gry od dawna są w centrum zainteresowania serwisu. Dodał, że firma nieustannie eksperymentuje z nowymi funkcjami, ale w kontekście pytań o YouTube Playables stwierdził, że „nie potwierdzi teraz niczego oficjalnie”.