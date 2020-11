Apple M1 to autorska konstrukcja, która napędza nowe wersje laptopów MacBook Air i MacBook Pro 13 oraz komputerek Mac mini.

Jednostka została wyposażona w osiem rdzeni (cztery wydajniejsze i cztery słabsze), które przekładają się na bardzo dobre osiągi, a przy tym cechują się niewielkim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Pierwsze testy Apple M1 wykazują wyraźną przewagę względem procesorów Intela.

Według profilu LeaksApplePro, producent ma w planach jeszcze wydajniejszy układ (wstępna nazwa to M1X, ale może ona jeszcze ulec zmianie).

Apple M1X:



-12 Cores.



- 8 performance cores.



- 4 high efficiency cores.



- Coming first on a MacBook Pro

16” unveiling as a press release.



- According to a source who used a prototype, “if you think M1 is fast, you haven’t seen M1X”.



-Name isn’t final though. pic.twitter.com/tpBhXpDCad