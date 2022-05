Twitter wydał grę przeglądarkową, aby pomóc użytkownikom lepiej zrozumieć politykę prywatności, a może, tak naprawdę, w ogóle się z nią zapoznać.

Twitter, jak i każda inna plaforma, jest zobowiązany do umieszczenia w swojej polityce prywatności wszelkich informacji na temat danych osobowych użytkowników – przekazywania ich do innych podmiotów, wykorzystywania, zabezpieczania itd. Nie jest to niestety kilka zdań i raczej mało kto się z tym zapoznaje. Dlatego Twitter wydał coś krótkiego i łatwego do zrozumienia – grę Twitter Data Dash, która pomoże wyjaśnić niektóre z ustawień prywatności.

PrivaCity i zbieranie danych

Gra została zaprojektowana przez Momo Pixel i po jej uruchomieniu mozna wybrać język, w którym chce się grać (uwaga: nie ma polskiego) a następnie wybrać jedną z czterech postaci, która będzie towarzyszyć głównemu bohaterowi - psu Data na kilku poziomach i pomoże mu w czyhających na niego niebezpieczeństwach, takich jak trolle, złowrogie ryby strzelające żółtymi plamami i koty udające reklamy.

Gra to dość prosta (acz początkowo nieco frustrująca), pixelowa platformówka. Na każdym poziomie należy jak najszybciej zebrać 5 kości.

Po zdobyciu wszystkich kości, gra wyjaśni coś na temat ustawień prywatności Twittera związanych z tym poziomem, a nawet zaoferuje przycisk prowadzący do ustawień Twittera. Na przykład, gdy pokonasz pierwszy poziom, zobaczysz komunikat o tym, w jaki sposób Twitter dostosowuje Twoje wrażenia na platformie i wskazuje, gdzie możesz włączyć lub wyłączyć spersonalizowane reklamy.

Oprócz gry pojawiła się również aktualizacja informacji dotyczących polityki prywatności i warunków korzystania z usługi na przeprojektowanej stronie. Twórcy Twittera podkreślają, że postanowili położyć nacisk na jasny język i odejście od prawniczego żargonu.

Co myślicie o grze Twittera? Zagracie? Dajcie znać!

Źródło: twitter