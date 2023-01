Twitter planuje przywrócić możliwość wyświetlania reklam politycznych na platformie. Opcja ta została usunięta z serwisu w 2019 roku przez ówczesnego dyrektora generalnego firmy.

Twitter przywróci reklamy polityczne

Jack Dorsey, który ostatnio lubi przepraszać za swoje decyzje podjęte w czasie, gdy był dyrektorem generalnym Twittera, w listopadzie 2019 roku podjął decyzję o zaprzestaniu wyświetlania płatnych reklam politycznych. Argumentem było to, iż są one problematyczne, gdyż można je wykorzystać do wpływania na głosy, a co za tym idzie na życie milionów osób. W tamtym czasie stwierdzono również, że „zasięg przekazu politycznego należy zdobywać, a nie kupować”. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez zespół Twittera, wkrótce do serwisu powrócą reklamy polityczne.

rozwiń

Wierzymy, że reklama społeczna może ułatwić publiczną dyskusję na ważne tematy. Dzisiaj rozluźniamy nasze zasady reklamowe w Stanach Zjednoczonych. W nadchodzących tygodniach planujemy również rozszerzyć dozwoloną reklamę polityczną.

W kolejnym tweecie serwis przekazał, iż dostosuje swoją politykę reklamową do polityki telewizyjnej i innych mediów, a także zapewnił, że podejście platformy do przeglądania i zatwierdzania treści będzie chronić ludzi na Twitterze. Konkretów jednak na razie brak.

Twitter szuka pieniędzy?

Jednym z priorytetów Elona Muska po przejęciu Twittera było zwiększenie przychodów firmy. Chociaż uruchomił droższą usługę subskrypcji Twitter Blue, która kosztuje 8 dolarów miesięcznie, firma nadal musi w dużym stopniu polegać na przychodach z reklam. Raporty sugerują, że od początku zakupu Twittera przez miliardera wielu czołowych reklamodawców opuściło platformę, a firma obniża swoje wewnętrzne prognozy przychodów.

Ponieważ Stany Zjednoczone przygotowują się do wyborów w 2024 r., podmioty polityczne wydadzą wszystkie możliwe pieniądze, aby przekonać do siebie wyborców. Nie jest jasne, czy Twitter uzyska duże przychody, zezwalając na reklamy polityczne, jednak może to być dla serwisu opłacalne.

Źródło: twitter, techcrunch.com