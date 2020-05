Serwisy społecznościowe od dawna walczą z nękaniem, nienawiścią i obraźliwą zawartością. Moderatorzy mają pełne ręce roboty, a użytkownicy wciąż zgłaszają szkodliwe treści.

Twitter stara się zachęcić ludzi do zastanowienia się nad swoim zachowaniem oraz przemyślenia języka przed publikacją jakiejś treści. Zdarza się, że możemy napisać coś, czego później będziemy żałować. Zwłaszcza, jeżeli dyskusja wywołuje wiele skrajnych emocji. Zasady Twittera nie zezwalają użytkownikom na poniżanie, wyzywanie i atakowanie innych osób określeniami rasistowskimi lub seksistowskimi. Jednak wszyscy wiemy, że regulamin to jedno, a życie drugie.

Firma już podjęła działania przeciwko prawie 396 000 kont, których użytkownicy naruszali zasady serwisu. Natomiast skrajną mowę nienawiści wykryto na ponad 584 000 kont – i to jedynie między styczniem a czerwcem ubiegłego roku.

Jak to ma wyglądać w praktyce? Zanim użytkownik kliknie „wyślij” w odpowiedzi na tweeta, może otrzymać powiadomienie. Zostanie poinformowany, jeżeli użyte słowa są podobne do zgłoszonych wspisów. System zapyta, czy chcemy je poprawić, czy nie. Ostateczna decyzja będzie należeć do nas.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.