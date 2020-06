Firma Chieftec to nie tylko obudowy i zasilacze komputerowe. Producent przygotował nową ofertę akcesoriów, które pozwolą rozszerzyć funkcjonalność laptopów.

Stacje dokujące rozszerzą funkcjonalność laptopów

W ofercie producenta pojawiły się stacje dokujące DSC-501 i DSC-801 – obydwie komunikują się za pomocą interfejsu USB typ C, ale różnią się funkcjonalnością.

Model DSC-501 oferuje pięć portów: jeden USB typ C zgodny ze standardem Power Delivery 3.0 (do 60 W), jeden zwykły USB typ C, dwa USB 3.0, a do tego wyjście wideo HDMI 2.0.

DSC-801 oferuje bogatszy zestaw portów – oprócz złączy z modelu DSC-501, do dyspozycji oddano także czytnik kart SD i TF, a także gniazdo sieciowe RJ45.

Stacje pozwolą rozbudować funkcjonalność tych laptopów, gdzie udostępniono tylko porty USB typ C (np. nowego MacBooka Pro 16). Model DSC-501 będzie kosztować około 150 złotych, a DSC-801 to już koszt około 210 złotych.

Obudowa dla superszybkiego dysku zewnetrznego

Kolejną nowością jest Chieftec CEB-M2C – to obudowa do budowy superszybkiego dysku zewnętrznego pod USB 3.1 typ C (10 Gb/s).

W środku można zamontować praktycznie dowolny dysk SSD NVMe (konstrukcja obsługuje nośniki typu M.2 2230/2242/2260/2280 z kluczem M i B+M). Aluminiowa obudowa nie tylko nadaje ciekawego wyglądu, ale też wspomaga odprowadzanie ciepła i zabezpiecza nośnik przed uszkodzeniami.

Obudowa Chieftec CEB-M2C pozwoli na budowę zewnętrznego magazynu danych dla entuzjastów i twórców treści. Urządzenie ma kosztować około 140 złotych (do ceny trzeba jednak doliczyć jeszcze dobry dysk SSD M.2).

Źródło: Chieftec

Więcej o akcesoriach do laptopów: