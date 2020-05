Przecieki dotyczące nowych produktów z serii Microsoft Surface podgrzewały atmosferę już od wielu dni. W końcu nastąpiła ich premiera - poznaliśmy specyfikację i co najważniejsze polskie ceny.

Microsoft inwestuje w Polsce, chce także, byśmy i my zainwestowali w niego. Produkty z serii Surface pomagają już od dawna doceniać nam rozwiązania programowe Microsoft. Bo jak oprogramowanie to i komputer, jak komputer to i oprogramowanie. Zawsze mamy wybór, ale nie jest tajemnicą, że bardzo chętnie korzystamy z systemu Windows 10, z niecierpliwością czekamy na jego aktualizacje, a Microsoft 365 trafia nie tylko do firm, ale coraz większej liczby mieszkań. I choć żałujemy chwilami, że smartfonowa platforma nie doczekała tych czasów, to możemy pochwalić Microsoft za rozwój linii produktów Surface.

Wiosenna premiera Microsoftu to:

Surface Go 2, proste urządzenie typu 2 w 1, które stanowi doskonałe urządzenie dla każdego, kto dużo się porusza, ale nie musi mieć pod ręką superwydajnego sprzętu. Dla tych użytkowników przeznaczony jest

Surface Book 3, który jest najpotężniejszym laptopem w historii Microsoft. Zaprojektowany został dla profesjonalistów, a jego wydajność jest porównywalna w wydajnością komputerów stacjonarnych.

Surface Headphones 2, alternatywa dla zaawansowanych słuchawek innych marek, wyróżniają się długim czasem pracy, wysoką jakością dźwięku i wyciszaniem szumów,

Surface Earbuds, to prostsze i zajmujące mniej przestrzeni rozwiązanie. Słuchawki dedykowane laptopom Surface, które integrują się z aplikacjami Mirosoft 365. Pozwalają dyskretnie wykorzystać funkcje głosowego dyktowania i odczytywania treści

Surface Dock 2 i wieloportowy Microsoft USB-C Travel Hub to z kolei akcesoria ułatwiające połączenia tych wszystkich urządzeń ze sobą.

Microsoft Surface Go 2 - co się zmieniło

Pierwsza generację tego urządzenia Surface Go mieliśmy okazję dla was testować. Kolejne jego wcielenie wzbogacono o minimalnie większej przekątnej ekran (10,5 cala) i rozdzielczości (to teraz 1920 x 1280 pikseli - niestandardową rozdzielczość wymuszają proporcje ekranu 3:2). Ta zmiana zapewne najbardziej wpłynęła na zwiększenie wagi względem poprzednika. Ale tez jedynie o około 20 gramów.

Podstawowa wersja napędzana jest procesorem Intel Pentium Gold 4425Y, wydajniejszy model wyposażono w procesor Intel Core M3 8 generacji. Producent sugeruje, że jest szybciej do 64%, ale raczej nie liczmy na super osiągi. Pojemność pamięci również się nie zmieniła (4 lub 8 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci masowej). Bo Surface Go nie należy traktować jak konia roboczego - tutaj istotniejsza jest mobilność. A to najmniejsze urządzenie jakie Microsoft oferuje w rodzinie Surface.

Microsoft traktuje Surface Go 2 jako swój pomysł na platformę do zdalnej komunikacji i podręczny notatnik. Wsparciem jest tu wydajniejszy niż wcześniej akumulator (deklarowany czas pracy wzrósł o 1-1,5 godziny) - element, który krytykowałem w Surface Go, rozwiązanie o nazwie Studio Mics z dwoma mikrofonami (wcześniej był jeden), dla czystego dźwięku w trakcie komunikacji sieciowej. To oczywiście wtedy gdy nie zechcemy korzystać ze słuchawek. Podobnie jak poprzednio do rejestracji obrazu podczas wideokonferencji wykorzystywana jest 5 Mpix przednia kamera.

Szkoda, że nie pojawił się czytnik kart SD, wciąż musimy zapewnić nośniki microSD, albo podłączyć zewnętrzny czytnik. Rozbudowane zostały za to funkcje Bluetooth do wersji 5.0 i dodano zgodność z Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax).

Platforma systemowa z jaką otrzymamy Surface Go 2 to podobnie jak poprzedni Windows 10 Home, który domyślnie działa w trybie S (można przełączyć go w normalny tryb). Dodatkowo dostajemy miesiąc na przetestowanie zalet usługi Microsoft 365 Family.

Microsoft Surface Book 3 - na niego czekałem najbardziej

Moje wspomnienia z pracy z Surface Book 2 są bardzo pozytywne. I choć to urządzenie, które jest jak najbardziej typu 2 w 1, to nie jest błędem nazywać je laptopem. Bardzo wydajnym, ze świetnym ekranem, superwydajnym czytnikiem kart pamięci i ogólnie rewelacyjnym doświadczeniem pracy. Booka 2 wykorzystywałem do obróbki zdjęci wideo w terenie i nigdy mnie nie zawiódł. Nie do pomylenia z innymi laptopami na rynku.

Nowy Book 3 to możliwość zastosowania wyboru pojemniejszej pamięci RAM w modelu 13,5 jak i 15 calowym - do 32 GB RAM. Nowszej 10 generacji procesory Intel Core i5-1035G7 i i7-1065G7, wydajniejsze karty graficzne GeForce GTX 1650 4GB (model 13,5 cala) i GTX 1660 Ti 6GB (model 15 cali). Jest też wariant 15 cali z kartą graficzną NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB kierowany do klientów komercyjnych i szkolnictwa wyższego. Lepiej niż poprzednio ma być też rejestrowany dźwięk przez dwa wbudowane mikrofony.

Wciąż mamy trzy warianty dysków SSD. W obu wariantach rozmiarowych są to 256, 512 lub 1 TB. W USA będzie też można zamówić wersję 15 calową z dyskiem 2 TB. Czas pracy wynosi według producenta do 15.5 godziny w mniejszym modelu, a w większym jest to o 2 godziny więcej.

Nie zmieniły się parametry wyświetlaczy PixelSense, ale one i tak były już bardzo dobre. To 3000 x 2000 pikseli w modelu 13,5 cala albo 3240 x 2160 w 15 calowej wersji. Również wachlarz portów połączeniowych jest taki sam, ale zaktualizowano wersje USB (3.1 Gen2), dostaliśmy też wsparcie dla Wi-Fi 6, co przydać się może jeśli nie dziś to w przyszłości.

Również waga nie uległa zmianie. Dlatego kupujący 13,5 calowy model z klawiaturą (bo jakże inaczej) musza liczyć się z koniecznością noszenia 1,5 lub 1,6 kilograma (część tabletowa waży 0,72 kilograma). Wariant 15 calowy to już 1,9 kilograma (część tabletowa waży 0,82 kilograma). Zważywszy jednak na wydajność waga Surface Book 3 to nie aż, a tylko.

Pewnym żarcikiem na tle powyższej specyfikacji jest dołączenie do zestawu Windows 10 w wersji Home i dostępu na miesiąc do Microsoft 365 Family. Ale kto przeszkodzi używać Book 3 w domu do domowych zastosowań? Nikt. Poza tym można też wybrać wersję z Windows 10 Pro.

Microsoft Surface Headphones 2

Czas pracy tych słuchawek Bluetooth w porównaniu z poprzednikiem wydłużono do 20 godzin przy włączonej redukcji szumów. Pięć minut ładowania wystarczy na godzinę słuchania.

Słuchawki wyposażono w system redukcji szumów z 13 poziomami ustawień, można spodziewać się też dobrego wyciszenia pasywnego. Nauszniki teraz można obracać o 180 stopni. Pojawiła się też opcja czarnego wykończenia. Słuchawki ważą 290 gramów.

Microsoft Surface Earbuds

To propozycja Microsoft dla zwolenników prawdziwie bezprzewodowych słuchawek Bluetooth. Tak jak inne modele tego typu oferują one dotykowe sterowanie i dołączone do zestawu etui ładujące. Wspierany jest kodek SBC i aptX. Czas pracy w połączeniu z ładowaniem z etui wynosi do 24 godzin. Ładowanie przez 10 minut zapewnia energię na godzinę słuchania.

Pojedyncza słuchawka waży 7,2 grama, a ładowarka etui 40 gramów. Słuchawki zgodne są z certyfikatem wodoodporności IPX4.

Ceny produktów - jest jak zwykle

Microsoft Surface Go 2 na wstępie będzie kosztował 1999 złotych za najprostszą wersję. Czyli nadal za wygodę nawet w małej skali z logo Microsoft musimy odpowiednio zapłacić.

Od Microsoft Surface Book 3 nie oczekiwałem taniości, dlatego nie zaskakują mnie ceny zaczynające się od 7999 złotych. Ale z dużym prawdopodobieństwem ta najbardziej nam odpowiadająca wersja Book 3 będzie kosztować sporo powyżej 10 tysięcy.

Słuchawki Surface Headphones 2 wyceniono jak produkt może nie audiofilski, ale wysokiej klasy. Przyjdzie nam zapłacić za nie 1199 złotych. Niewielkie w pełni bezprzewodowe Surface Earbuds to niewiele mniejszy wydatek, bo 999,99 złotych. Grosz mniej od 1000, by nie przekraczać magicznego pułapu cenowego.

Markowe stacje dokujące i huby to też kosztowne akcesoria. Surface Dock 2 kosztuje 1299,99 złotych, a Microsoft USB-C Travel Hub 599,95 złotych.

Do sprzedaży pierwsze produkty trafią w najbliższych tygodniach.

Źródło: Microsoft, inf. własna

