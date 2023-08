20th Century Studios zaprezentowało teaser swojej najnowszej produkcji pt. “Twórca”. Tytuł zadebiutuje na wielkich ekranach za nieco ponad miesiąc, rozpościerając przed widzem wizję wojny ludzkości ze sztuczną inteligencją.

Twórca – nowy zwiastun

“Twórca” to owoc pracy reżyserskiej Garetha Edwardsa, mającego na swoim koncie tytuły, takie jak “Łotr 1”, “Strefa X” czy “Godzilla”. Tym razem zabiera on widza do roku 2070, w którym eskaluje konflikt ludzkości i sztucznej inteligencji. Ratunkiem dla ludzi, a jednocześnie narzędziem zdolnym do ich globalnego unicestwienia jest broń, na której tropie pozostaje komandos o imieniu Joshua. Z czasem okazuje się, że technologią, której szuka, jest AI w osobie małego dziecka. Tylko jego śmierć może ocalić życie na Ziemi.

Zwiastun filmu “Twórca” znajdziecie poniżej:

Twórca – obsada

W filmie wystąpili: John David Washington (“Tenet”, “Gracze”, “Malcolm i Marie”) w roli głównej oraz Gemma Chan, Allison Janney, Ken Watanabe, Sturgill Simpson i Ralph Ineson.

Stojący za reżyserią Gareth Edwards jest również, obok Chrisa Weitza (“Był sobie chłopiec”, “Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”), scenarzystą produkcji.

Kiedy premiera?

“Twórca” zadebiutuje w kinach 29 września tego roku.

Źródło: 20th Century Studios