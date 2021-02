Premiera The Medium miała miejsce nieco ponad tydzień temu, 28 stycznia. Bardzo szybko okazało się, że trafi ona na konto sukcesów polskiego producenta, ponieważ koszty produkcji zwróciły się w zaledwie 24 godziny. Na świętowanie się jednak nie zanosi, a z pewnością nie na dłuższe wakacje. Już trwają poszukiwania nowych osób do pracy w Bloober Team, a dodatkowo Artur Łączkowski potwierdził, że będą one pomagać przy nowym projekcie. Na szczegóły w tym momencie za wcześnie, padło jedynie stwierdzenie, że również w tym przypadku chodzi o duży projekt. Co ważne, nie powinno zabraknąć w nim walki.

The Medium was cool, right? Right, but what’s even cooler is that we are working on a new big project and we need your input! Are you a Combat Programmer? VFX Artist? Concept Artist? Yes? Then join us if you darehttps://t.co/HDZTjIynh4 pic.twitter.com/P4YeudF2uo