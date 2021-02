The Medium - czy polski horror dzięki ray-tracingowi stał się jeszcze bardziej straszny? Zobacz porównanie grafiki z włączonym i wyłączonym DXR.

Nie tylko Cyberpunkiem 2077 polscy twórcy gier stoją, o czym ostatnio przypomniała nam firma Bloober Team, dzięki swojej najnowszej produkcji The Medium. The Medium zwróciła się już dobę po premierze, co przy kosztach produkcji wynoszącymi około 12 milionów dolarów z pewnością jest świetnym wynikiem.

Czy The Medium straszy wymaganiami ray-tracingu?

Przypomnijmy, że ta specjalizująca się w komputerowych horrorach firma ma już w swoim dorobku takiej tytuły jak dwie części Layers Of Fear, ostatnią odsłonę Blair Witch, czy też cyberpunkowy Observer. Krakowski deweloper znany jest również z tego, że przy produkcji gier współpracuje z prawdziwymi sławami, czego najlepszym przykładem była obecność Rutgera Hauera w grze Observer.

W przypadku The Medium nawiązano współpracę nie tylko z Platige Image (widoczny powyżej live action trailer), ale i ze znanym kompozytorem, który swego czasu stworzył muzykę do kultowego horroru Silent Hill, czyli Akirą Yamaoka.

The Medium oferuje również nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak obsługę DLSS i ray-tracingu i temu właśnie się dziś przyjrzymy. Czy implementacja ray-tracingu w The Medium robi wrażenie?

Do naszej dyspozycji oddano trzy ustawienia DLSS (klasycznie - jakość, zbalansowane i wydajność) oraz dwa ustawienia ray-tracingu. Pierwsze (włączony) uruchamia ambient occlusion ray-tracing tylko w trybie jednego świata, a podstawowe odbicia pojawiają się tylko na wybranych lokacjach. Dopiero ustawienia Ultra pozwalają w pełnic cieszyć się wszystkimi efektami RT.

Gra wykorzystuje ray-tracing do okluzji otoczenia (AO) oraz odbić - również tych z wykorzystaniem przezroczystych materiałów jak szkło.

Porównanie grafiki z włączonym ray-tracingiem i bez

Tam gdzie do akcji wkraczają odbicia, efekty ray-tracingu są doskonale widoczne i robią jeszcze lepszą atmosferę. W wielu miejscach możemy jednak zaobserwować jedynie lekką zmianę sposobu cieniowania, a konkretnie w okluzji otoczenia (ambient occlusion).

Udane podejście z RT w The Medium?

Widać, że gra świeżo po premierze nie jest wolna od problemów technicznych. Od czasu do czasu możemy zaobserwować znikające obiekty (np. nasza bohaterka przechodzi przez niewidzialny płot), włączenie ray-tracingu powoduje czasem migotanie obrazu, a niektóre ustawienia nie chcą "zaskoczyć" za pierwszym razem. Od razu podkreślę, że nie są one jakoś szczególnie dokuczliwie i nie jest to ilość błędów jakie możemy obserwować choćby w Cyberpunku, ale nie da się ukryć, że jeden patch czy dwa, z pewnością by tu nie zaszkodziły.

Z pewnością warto też się przyjrzeć optymalizacji przy włączonym ray-tracingu - w niektórych scenach gra zwalnia bardzo mocno i to przy włączonym DLSS.



Rozdzielczość 4K UHD oznacza niemałe wymagania sprzętowe - nawet bez RT

DLSS jak zwykle robi tu świetną robotę, bowiem potrafi zapewnić szybsze działanie z włączonym ray-tracingiem, niż bez tych dwóch technologii.

Pomimo, ze ray-tracing w The Medium nie powoduje opadu szczęki, to jego implementację w tej grze oceniamy pozytywnie. Fajnie, że nowa polska produkcja zyskała techniczne nowinki - tak jak jednak wspominaliśmy, przydałyby się tu ostateczne szlify.

Może Cię również zainteresować: