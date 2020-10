Każdy z nas wie jak ważne jest stanowisko pracy. Jeżeli macie pomysł na wymarzone miejsce pracy i wiecie jak je kreatywnie przedstawić, możecie wziąć udział w nowym konkursie Nvidii – do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody.

Konkurs „Twórz gdziekolwiek z NVIDIA Studio” jest organizowany przez firmę Nvidia we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej. Co ważne, akcja ma charakter otwarty, ale w szczególności jest skierowana do artystów oraz osób interesujących się projektowaniem.

Tytułowe Nvidia Studio to platforma programowa i sprzętowa Nvidii, która oferuje technologie ułatwiające twórczą pracę – jej elementami są wydajne karty graficzne GeForce i Quadro w komputerach i laptopach, a także dedykowane sterowniki Studio. Platforma pozwala przyspieszyć tworzenie treści, a także zapewnia kompatybilność i wydajność aplikacji kreatywnych.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kreatywnego projektu graficznego tła pulpitu (tzw. tapety) przedstawiającej wymarzone miejsce lub środowisko, w którym uczestnik chciałby pracować.

Laureaci mogą liczyć na atrakcyjne nagrody: I miejsce – 6000 zł + laptop Acer ConceptD 7 o wartości nie mniejszej niż 9999 zł

II miejsce – 6000 zł

III miejsce – 5000 zł Oprócz tego planowane jest wręczenie 6 wyróżnień po 500 złotych jako nagrody publiczności.

Prace konkursowe (maksymalnie dwie od jednego uczestnika) można zgłaszać w terminie do 8 listopada 2020 roku. Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdziecie na tej stronie.

Źródło: Nvidia

