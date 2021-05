W sklepie RTV Euro AGD trwa Tydzień z MSI. Tak jak się pewnie spodziewasz, to okazja, by za produkty tego producenta zapłacić zdecydowanie mniej niż normalnie. Jest z czego wybierać.

Dobre płyty główne MSI pod Ryzeny

Zaoszczędzisz na przykład na płytach głównych skrojonych pod Ryzeny. Do wyboru masz kilka modeli z chipsetem B450, wśród których znajduje się jeden z najbardziej opłacalnych komponentów na rynku: MSI B450 Tomahawk MAX II. Oferuje między innymi podstawkę AM4, cztery banki pamięci DDR4 (do 4133 MHz), sześć gniazd SATA 6 Gb/s, jeden slot M.2 32 Gb/s i dwa solidne radiatory. Normalnie kosztuje 479 złotych, ale wpisując kod TYDZIENMSI0521 obniżysz cenę do 349 zł!

Pozostałe dwie przecenione płyty główne to MSI B450-A PRO MAX oraz MSI B450 Gaming Plus MAX. Ta pierwsza to propozycja klasy podstawowej, obsługująca RAM o częstotliwości do 3466 MHz i dysponująca portami USB 3.1. Druga zaś jest kierowana do graczy, którzy docenią obsługę pamięci o taktowaniu do 4133 MHz i porty USB 3.2. Zobacz je w sklepie RTV Euro AGD:

MSI B450-A PRO MAX kosztuje 259 zł (a nie 359 zł),

(a nie 359 zł), MSI B450 Gaming Plus MAX kosztuje 369 zł (a nie 449 zł).

Zasilacz i obudowy MSI w jeszcze lepszych cenach

W tym tygodniu taniej kupisz również zasilacz MSI MPG A650GF o mocy 650 W. Ma 140-milimetrowy wentylator i komplet podstawowych rozwiązań zabezpieczających, a o jego jakości dodatkowo świadczy certyfikat 80+ Gold. W promocji zamiast 439 zł zapłacisz za niego tylko 389 zł.

Wreszcie, warto też rzucić okiem na te trzy obudowy Midi Tower ATX. Każda z nich ma swój charakterystyczny wygląd i każda zdecydowanie ma prawo się podobać. Na zdjęciu poniżej widzisz (od lewej): MSI MAG Forge 100R z dwoma charakterystycznymi okręgami z przodu, MSI MPG Gungnir 110M z frontem przedzielonym w pionie oraz MSI MPG Sekira 100R, w której klasyka łączy się z nowoczesnością.

Zobacz te obudowy w sklepie:

Zobacz, co jeszcze możesz kupić w ramach akcji Tydzień z MSI w sklepie RTV Euro AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.