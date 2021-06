Uber to przede wszystkim alternatywa dla taksówek. Dziś jednak działalność firmy znacząco się rozrosła – mamy choćby elektryczne rowery i hulajnogi na minuty, mamy usługę łączącą spedytorów z nadawcami ładunków, mamy dostawy jedzenia w Uber Eats, a teraz dochodzi Uber Connect.

Co to jest Uber Connect?

Uber Connect to lokalna usługa kurierska – najnowsza opcja w ofercie tej firmy. Umożliwia pilne nadanie przesyłki, która może zostać błyskawicznie dostarczona do odbiorcy. Pomyśl o tym jak o sposobie na dowiezienie zapomnianego przedmiotu do pracy czy też przewiezienie prezentu jeszcze tego samego dnia. Świetna sprawa w sytuacji, gdy zależy ci na czasie, a z jakiegokolwiek powodu nie możesz udać się tam osobiście (choćby dlatego, że nie chcesz płacić za przewóz w obie strony).

Jak to działa? Zamawiasz kierowcę – zupełnie tak samo jak na przewóz osób, ale zamiast siadać do środka wkładasz do samochodu przedmiot, który zostanie od razu zawieziony do odbiorcy. Możesz też zamówić paczkę dla siebie, aby nie komplikować kwestii płatności. A skoro już przy nich jesteśmy…

Ile kosztuje nadanie paczki w Uber Connect?

To jest w tym wszystkim chyba najlepsze: błyskawiczna przesyłka kurierska Uber Connect kosztuje tyle samo, ile zapłacilibyśmy za przewóz osób. Cena jest więc zależna od kilku czynników, ale ostatecznie nie powinno wyjść szczególnie drogo. W dodatku nie musisz zamawiać takiej usługi z wyprzedzeniem.

Oczywiście są pewne ograniczenia – transportowana w taki sposób paczka musi być zabezpieczona, nie może być cięższa niż 15 kilogramów, musi być na tyle mała, by spokojnie mieścić się w bagażniku średniej wielkości samochodu i nie może zawierać przedmiotów o wartości przekraczającej 500 złotych. Zabronione jest także przesyłanie leków, alkoholu, przedmiotów łatwopalnych i gotówki.

Korzyść dla klientów, korzyść dla kierowców

Choć tylko w skrajnych przypadkach, Uber Connect rzeczywiście może okazać się przydatną usługą. Na pewno jest to też dobra wiadomość dla kierowców, dla których będzie to kolejny sposób na zarobek.

W tym tygodniu usługa Uber Connect wystartowała w pięciu polskich lokalizacjach: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście.

