Trzęsienie ziemi w Ubisofcie. 6 gier trafiło do kosza, 7 gier opóźnionych

Czekasz na remake "Prince of Persia: Piaski czasu"? Niestety się nie doczekasz, bo jest to jeden z wielu anulowanych przez Ubisoft projektów.

Ubisoft ogłosił radykalny reset organizacyjny i operacyjny. Mowa o restrukturyzacji, zwolnieniach oraz anulowaniu kilku projektów. Firma tłumaczy, że podjęte decyzje są odpowiedzią na "coraz bardziej selektywny rynek gier AAA" oraz rosnącą konkurencję w segmencie strzelanek.

Ubisoft redukuje portfolio. Remake "Prince of Persia: Piaski czasu" i inne gry skasowane

Z perspektywy graczy, najbardziej dotkliwym elementem ogłoszonych zmian jest anulowanie sześciu projektów, które "nie spełniały nowych, zaostrzonych kryteriów jakościowych". Wśród gier, które trafiły do kosza, znalazły się:

remake "Prince of Persia: The Sands of Time";

cztery niezapowiedziane tytuły (w tym trzy nowe marki);

jedna gra mobilna.

Oddzielne oświadczenie wydał także zespół odpowiedzialny za rozwój marki Prince of Persia. "Choć projekt miał realny potencjał, nie byliśmy w stanie osiągnąć poziomu jakości, na jaki zasługujecie, a kontynuowanie prac wymagałoby więcej czasu i inwestycji, niż moglibyśmy odpowiedzialnie zadeklarować" - czytamy w poście na platformie X. Padła jednocześnie deklaracja, że marka sama w sobie nie zostanie porzucona.

Gracze nie kryją rozczarowania. "Żartujecie sobie?". "To jedyna gra Ubisoftu, która mnie obchodziła". "Sprzedajcie tę markę". "Nie możecie zrobić remake’u własnej gry?". "Pie******* się". To tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod tym wpisem.

Odświeżona wersja "Piasków czasu" została zapowiedziana w 2020 roku, z premierą zaplanowaną na 2021. Pierwszy zwiastun spotkał się jednak z krytyką ze strony graczy, w wyniku czego firma przeniosła projekt do innego ze swoich studiów i rozpoczęła prace od zera. Gra miała ujrzeć światło dzienne w roku 2026, ale na ostatnim etapie również ta wersja została anulowana.

Dodatkowo Ubisoft zdecydował się na wydłużenie czasu produkcji dla siedmiu innych gier, co ma zagwarantować ich wysoką jakość w momencie premiery. Jeden z niezapowiedzianych tytułów, planowany pierwotnie na rok fiskalny 2026, został przesunięty na rok 2027. Firma nie podaje nazw, ale spekuluje się, że mowa o oczekiwanym remake’u "Assassin's Creed Black Flag".

Ubisoft wprowadza nowy model pracy

Ubisoft porzuca dotychczasową strukturę na rzecz pięciu wyspecjalizowanych "Domów Kreatywnych", które będą posiadać pełną odpowiedzialność finansową i twórczą za swoje marki. Każdy z nich skupi się na innym gatunku:

Vantage Studios (Creative House #1): największe marki, takie jak "Assassin’s Creed", "Far Cry" i "Rainbow Six";

Creative House #2: strzelanki ("The Division", "Ghost Recon" i "Splinter Cell");

Creative House #3: gry-usługi ("For Honor", "The Crew" i "Skull & Bones");

Creative House #4: światy fantasy i przygodowe ("Anno", "Rayman" i "Prince of Persia");

Creative House #5: gry casualowe i rodzinne ("Just Dance" i "Hungry Shark").

Wsparcie dla tych jednostek zapewni sieć studiów produkcyjnych Creative Network oraz wspólne Core Services odpowiedzialne m.in. za technologię, silniki gier i inicjatywy związane z AI.

Transformacja wiąże się też z rygorystycznymi zmianami w kulturze pracy. Ubisoft zamierza wprowadzić obowiązek pracy stacjonarnej przez pięć dni w tygodniu dla wszystkich zespołów, co ma poprawić współpracę i efektywność.

Restrukturyzacja obejmuje ponadto:

zamknięcie studiów w Halifax i Sztokholmie;

dalsze zmiany kadrowe w placówkach Abu Dhabi, RedLynx oraz Massive;

cel redukcji kosztów stałych o łącznie 500 mln euro do marca 2028 roku (względem poziomu z roku fiskalnego 2023).

W związku ze zmianami, Ubisoft poinformował inwestorów o obniżeniu prognoz finansowych na rok fiskalny 2026.

Zanim Ubisoft ogłosił radykalną restrukturyzację, korporacja przez blisko dwa lata balansowała na krawędzi finansowej przepaści, trawiona przez serię niefortunnych premier, narastający konflikt z akcjonariuszami i drastyczny spadek rynkowej wartości. Punktem zwrotnym był marzec 2025 roku, kiedy to chiński koncern Tencent zdecydował się zainwestować w Ubisoft 1,16 miliarda euro. W zamian gigant otrzymał 25 proc. udziałów w nowo utworzonej spółce Vantage Studios, stając się de facto współwłaścicielem najcenniejszych marek francuskiego studia, takich jak "Assassin’s Creed", "Far Cry" czy "Rainbow Six". Zastrzyk gotówki pozwolił wówczas Ubisoftowi na spłatę pilnych zadłużeń oraz uniknięcie wrogiego przejęcia.