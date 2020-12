Wprawdzie do Wigilii jeszcze ponad tydzień, ale na niektóre prezenty nie trzeba tyle czekać. Wcześniej upominki wręcza graczom chociażby Ubisoft.

Gry, DLC i inne dodatki od Ubisoft za darmo

I liczba mnoga nie jest przypadkowa. Koniec roku 2020 Ubisoft zdecydował się świętować z graczami przez kilka dni. Atrakcje dostępne są już teraz i można liczyć na nie do 18 grudnia.

Na co konkretnie? Każdego dnia udostępniany jest inny prezent. Nie ma reguły odnośnie tego, o czym mowa. Mogą być to zarówno gry (na PC), jak i DLC czy pakiety z dodatkową zawartością (na PC i konsolach) do wybranych tytułów.

1 free gift per day!

From December 14 to December 18.

Today's gift: Assassin's Creed Valhalla Rewards pack.

Starlink: Battle for Atlas za darmo

Dziś promocja przybrała ten najbardziej interesujący wariant, bo do zgarnięcia jest gra. Padło na Starlink: Battle for Atlas, czyli coś dla sympatyków klimatów cience fiction chcących wcielić się w międzygwiezdnych pilotów.

Nie jest to szczególnie wiekowa produkcja, premiera miała miejsce w 2018 roku. Unikalną cechą gry jest łącznie rozgrywki z prawdziwymi zabawkami, co wbrew pozorom w praktyce wypada naprawdę dobrze. Skąd wiemy? Bo swojego czasu dokładnie tę grę sprawdziliśmy, po więcej informacji zapraszamy do naszej recenzji.

