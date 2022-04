Wojna w Ukrainie dostarcza nam całą masę nagrań, które przedstawiają działanie wojskowego sprzętu – zarówno tego najnowszego, jak i „trochę” starszego. Na jednym z najnowszych materiałów zaprezentowano wykorzystanie poradzieckiego zestawu przeciwlotniczego OSA.

OSA – zestaw rakietowy z ZSRR

OSA (OSA 9K33) to samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy, który służy do zwalczania celów powietrznych. Konstrukcja została opracowana w 1970 roku w ZSRR, ale w międzyczasie przeszła różne modyfikacje (np. do zestawu OSA AKM 9K33M3 z pociskami o większym zasięgu, ulepszonym systemem naprowadzania i systemem identyfikacji „swój-obcy”).

Konstrukcję zabudowano na podwoziu trzyosiowego transportera, który może funkcjonować także jako amfibia (jest gotowy do prowadzenia działań zarówno na lądzie, jak i w wodzie). Zestaw jest uzbrojony w 6 pocisków rakietowych, zamontowanych na specjalnej wyrzutni znajdującej się na dachu pojazdu. Pocisk jest śledzony przez radiowy system naprowadzania.

Zmodernizowany zestaw OSA AKM z rakietami 9M33M3 oferuje zasięg do 15 km i maksymalną wysokość rażenia celów powietrznych do 12 km

OSA AKM niszczy rosyjskiego drona

Choć zestawy OSA mają już ponad pół wieku, to nadal sprawdzają się podczas wojny w Ukrainie (sporo takiej broni zostało dostarczonej przez państwa NATO).

Ukraińskie wojska opublikowały materiał wideo, na którym zarejestrowano użycie zestawu OSA AKM w Chersoniu. Co padło celem OSY? Najprawdopodobniej rosyjski bezzałogowy statek powietrzny tzw. dron (jego trafienie widać w 24 sekundzie - to ta czarna kropeczka na chmurze).

Bardziej spostrzegawczy pewnie zwrócą uwagę na hełm żołnierza na pierwszym planie, który jest łudząco podobny do polskich hełmów wz 93 „Pantera pustynna”. Przypadek? :-)

Powyżej możecie zobaczyć także ujęcie z wnętrza pojazdu, gdzie operatorzy wypatrują wrogich celów na radarze.

Ukraińskie wojska wykorzystują także nowoczesny sprzęt – warto tutaj wymienić chociażby pociski Stinger, wyrzutnie NLAW czy pociski Stugna-P. Rosyjskie straty w Ukrainie są tak potężne, że nawet przygotowaliśmy ranking zniszczonego sprzętu.

Źródło: CalibreObscura, Wikipedia