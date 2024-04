ULT POWER SOUND, czyli Sony jakiego jeszcze nie słyszeliście

Sony wprowadza na rynek nową markę produktów, które zabrzmią jeszcze inaczej niż te, które znamy i często cenimy. To seria ULT POWER SOUND, w której znajdą się głośniki różnych rozmiarów, a także słuchawki dla miłośników mocnego uderzenia. Na początek, cztery produkty.

Jeśli w głowie wciąż wam gra muzyka, a mocne uderzenie jest tym co was nakręca (z naciskiem na szacunek dla sąsiadów), to Sony ma dla was coś nowego. Seria produktowa ULT POWER SOUND, która jak podkreśla producent - jest zaprojektowana dla miłośników muzyki pragnących głębokiego basu, od którego żywiej bije serce. Inaczej rzecz ujmując. Jeśli brakowało wam dobrze odwzorowanych niskich tonów, czujecie że w muzyce, której słuchacie powinny być one lepiej zaznaczone, to produkty ULT POWER SOUND powinny was zainteresować.

Seria ULT POWER SOUND - co w niej jest wyjątkowego?

Cechą wspólna wszystkich nowych produktów audio jest „technologia ULT”, czyli mechanizm optymalizacji odtwarzania dźwięków o niskiej częstotliwości, tak by brzmienie głośników i słuchawek wyróżniało się pod tym względem od urządzeń innych producentów, ale także tego co dotychczas Sony miało w ofercie. Co istotne nie są to produkty zoptymalizowane jedynie pod kątem jednego typu muzyki. Tryby ULT są jedynie opcjonalne, gdy są deaktywowane słuchawki lub głośniki będą grały podobnie jak sprzęty nastawione na równomierny nacisk dla każdego pasm częstotliwości. Wciśnięcie przycisku ULT na urządzeniu nada priorytet niższym tonom.



Przycisk ULT w najmniejszym z nowych głośników ULT FIELD 1.

Poszczególne tryby ULT, jeden w najmniejszym z głośników lub dwa w pozostałych urządzeniach, mają następujące działanie (zbliżone w każdym produkcie):

ULT1 - tutaj mamy wzmocnienie niskich częstotliwości, ten tryb może poprawić brzmienie praktycznie każdej muzyki,

ULT2 - zwiększenie ciśnienia akustycznego w tym trybie zwiększa głośność i moc basu, w tym trybie nie każdy utwór wypadnie właściwie - Sony sugeruje stosowanie go przede wszystkim w przypadku rapu, hip-hopu czy też muzyki elektronicznej, gdzie niskie rejestry są bardzo istotne.

Choć w dotychczasowej ofercie Sony doszukamy się głośników i słuchawek, które można potraktować jako poprzedników pokazanych tu produktów, producent woli unikać takich porównań.

Cztery nowe produkty - trzy głośniki i słuchawki nauszne

Największym z nowych produktów jest ULT TOWER 10, jak sugeruje nazwa wieżowy głośnik, bardzo duży i mocny (ale Sony nie podaje konkretnej mocy twierdząc, że jest wystarczająca, a my na podstawie próbnego odsłuchu potwierdzamy), który przeznaczony jest do nagłośnienia imprez. Wymaga jako jedyny zasilania sieciowego, bo choć wyposażono go w kółka ułatwiające transport (gabarytami - 418 x 1106 x 428 mm - przypomina dużą torbę sportową) i uchwyty z każdej strony, to trudno uznać go za urządzenie mobilne.



ULT TOWER 10, na tyle duży, że nie da sie go już nosić na ramieniu - waży bowiem 29 kilogramów. Na tyle głośny, że lepiej za blisko nie podchodzić.

Choć ULT TOWER 10 to nie słuchawki, to podobnie jak one dba o optymalizację pola dźwiękowego, by inne odgłosy nie przeszkadzały odsłuchowi. Już jeden głośnik możemy wykorzystać do odtwarzania dźwięku 360 stopni (2 przednie i 2 tylne głośniki wysokotonowe, 2 średniotonowe i 1 subwoofer X-Balanced), ale w razie potrzeby funkcja Party Connect pozwala połączyć aż 100 takich głośników. Funkcje uprzyjemniające rozrywkę, to oświetlenie synchronizujące się z muzyką, dołączony do zestawu mikrofon (można podłączyć drugi) i opcja wzmacniania dźwięku z gitary lub telewizora.

ULT FIELD 7 to średniej wielkości głośnik, o gabarytach zbliżonych do dwóch połączonych półtoralitrowych butelek na wodę. Można go już traktować jako mobilny (ma dwa uchwyty po bokach), a jednocześnie na tyle mocny, że przyda się także w większych pomieszczeniach i gronie. Można go użyć nawet na plaży i gdziekolwiek poza pomieszczeniami, dzięki zgodności z IP67.



ULT FIELD 7. Bez punktu odniesienia, trudno określić jego rozmiar.



Mamy więc także punkt odniesienia. Choć to średni gabarytami w kolekcji głośnik, to jednak całkiem spory - jego wymiary to 514 x 224 x 222 mm, a waga 6,3 kilograma.

Podobnie jak największy z głośników, ULT FIELD 7 optymalizuje scenę dźwiękową (ma 2 głośniki wysokotonowe X-Balanced, 2 średniotonowe i 2 membrany bierne), pozwala na podłączenie mikrofonu, pracę jako wzmacniacz gitarowy. Ma także oświetlenie i da się go podłączyć do 100 innych urządzeń. Wbudowany akumulator wytrzyma do 30 godzin pracy, a podładowanie przez 10 minut zapewni energię na kolejne 3 godziny odsłuchu.

Najmniejszy z głośników, dostępny w kilku kolorach w tym podobno modnym obecnie pomarańczowym, ULT FIELD 1 połączymy z kolei już tylko z jednym innym głośnikiem. Po to, by uzyskać pełniejsze brzmienie stereo. To niewielkie akcesorium audio, które zabierzemy wszędzie ze sobą (spełnia normę IP67, wytrzyma 12 godzin na akumulatorze), wyposażone w pasek ułatwiający jego transport w dłoni. ULT FIELD 1 ustawimy zarówno poziomo i pionowo (jest odporny na wstrząsy), spełni jak podobnie wyglądające inne urządzenia rolę głośnika dla smartfona z funkcją głośnomówiącą. Tym co odróżnia go od pozostałych produktów serii to tylko jeden tryb ULT, który podbija basy.



Pomarańczowy ULT FIELD 1. Widać, że to bardzo mobilny głośnik. Waży 650 gramów i ma wymiary 206 x 77 x 76 mm.



Cztery kolory w jakich kupimy ULT FIELD 1.

Ostatnia z nowości to ULT WEAR, czyli słuchawki z funkcją redukcji szumów i trybami ULT tak jak w większych głośnikach. W tym przypadku odniesienia do serii 1000X są celowe, gdym mamy tu ten sam zintegrowany procesor V1 co w najwyższym obecnie modelu WH-1000XM5 i można spodziewać się podobnej jakości dźwięku. Sony jest przekonane, że ULT WEAR doskonale sprawdzą się w codziennym użytkowaniu (można je połączyć ze smartfonem, a także komputerem), a jednocześnie trafią w gusta większej grupy odbiorców, bo także młodzieży.



Trzy dostępne kolory słuchawek ULT WEAR.

Sony zwraca też uwagę na zastosowane materiały, czyli tworzywa z recyclingu użyte w nowych produktach. Zastrzega jednak też różny stopień ich wykorzystania.

Ile zapłacimy za produkty z serii ULT POWER SOUND?

Wszystkie nowości Sony trafią do sprzedaży w najbliższych dniach, jeszcze w kwietniu 2024 roku. Ceny będą zależeć od dystrybutora/sieci handlowej, ale Sony ustalił je na następującym poziomie:

duży głośnik ULT TOWER 10 to koszt około 5500 zł ,

, średni głośnik ULT FIELD 7 kosztuje około 1900 zł ,

, najmniejszy głośnik ULT FIELD 1 to już tylko 600 zł ,

, słuchawki ULT WEAR wyceniono na 900 zł (mniej niż kosztowały WH-1000XM3, gdy były w regularnej ofercie).

Testujemy dla was już jeden z produktów - słuchawki ULT WEAR, które jak podkreśla Sony są pod wieloma względami podobne do znanego i dobrze ocenianego modelu Sony WH-1000XM3, szczególnie pod względem skuteczności redukcji szumów otoczenia.

Na koniec warto też zauważyć, że seria Sony ULT wpisuje się w nowe otwarcie w strategii nazewniczej firmy. Od teraz nie będziemy atakowani skomplikowanymi numerycznymi określeniami jak wspomniane WH-1000XM3, a nazwami krótszymi i konkretnej oddającymi charakter produktu, tak by klient mógł bez problemów wskazać właściwe urządzenie i rozumiał jego przeznaczenie. I to nie tylko w branży audio o czym niedługo się przekonacie.

Źródło: SONY, inf. własna