Obudowany każdy metr kwadratowy budynków jednorodzinnych staje się coraz częstszym widokiem. Teraz pora na bloki mieszkalne. Rząd wprowadza właśnie program, który ma wesprzeć powstawanie instalacji fotowoltaicznych na zabudowie wielorodzinnej.

Solary na balkonach i dachach bloków

W Polsce zabudowa balkonów panelami fotowoltaicznymi jest dość skomplikowana - i nie chodzi tutaj o kwestie fizycznego montażu, a kwestie prawne, które nieprecyzyjnie regulują ten element mieszkań.

U naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech - solary na balkonach stają się coraz popularniejsze i z uwagi na rosnące ceny prądu będzie ich coraz więcej. Fotowoltaiki w blokach przybędzie również w Polsce, a ma temu pomóc nowy program przyjęty przez rząd. W jego budżecie przewidziano 500 milionów złotych, a pieniądze zostaną przeznaczone do rozbudowy instalacji solarnych w zabudowach wielorodzinnych.

Rząd wprowadza instytucję prosumenta lokatorskiego. O co chodzi?

Prosument zbiorowy (tzw. lokatorski) to instytucja, która ma wesprzeć montaż paneli fotowoltaicznych na blokach mieszkalnych. W budżecie projektu wynoszącym 500 milionów złotych przeznaczono też pieniądze na magazyny energii oraz pompy ciepła.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 lutego 2023 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda zapowiada zmiany zasad rozliczania energii. Według nowego projektu - ma ono być bardziej opłacalne dla mieszkańców. Obowiązująca obecnie dopłata do instalacji solarnej w zabudowie wielorodzinnej w wysokości do 6 tys. zł ma zostać podniesiona do ok. 75 tys. zł (zakładając instalację wartą 150 tys. zł).

Dofinansowanie w ramach tzw. prosumenta lokatorskiego będzie obejmować:

zakup, montaż lub budowę nowej instalacji OZE;

modernizację istniejącej instalacji OZE, która przyniesie wzrost mocy o minimum 25%.

Zarządca budynku będzie mógł zainwestować większą instalację fotowoltaiczną

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zarządca budynku wielolokalowego (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł po uruchomieniu projektu zainwestować w instalację większą, niż jest potrzebna dla części wspólnej.

Jak twierdzi minister Buda, w ramach prosumenta lokatorskiego:

autokonsumpcja będzie dotyczyć wyłącznie części wspólnej;

całość energii wyprodukowanej w ramach OZE oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto konsumenta;

przychody właściciela obniżą koszty utrzymania budynku.

Źródło: gov.pl