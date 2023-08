Urządzenia domowe, które zużywają najwięcej prądu

W obliczu rosnących cen energii elektrycznej, coraz bardziej zwracamy uwagę na nasze zużycie prądu i staramy się zmienić nieefektywne nawyki. Dokładnie przyjrzeliśmy się najczęściej używanym urządzeniom domowym i obliczyliśmy, ile kosztują nas one w skali roku.

Niestabilna sytuacja energetyczna powoduje, że ceny prądu nieustannie rosną. W Polsce przede wszystkim przedsiębiorstwa odczuwają te podwyżki, ale również konsumentom indywidualnym zaleca się dokładne analizowanie swoich rachunków za prąd. Dane serwisu Rachuneo pokazują, że w taryfie G11 w 2022 r. za kilowatogodzinę płaciliśmy średnio od 0,72 do 0,82 zł. W porównaniu, w 2021 roku cena ta wynosiła od 0,69 do 0,78 zł, w 2020 r. od 0,64 do 0,73 zł, a w 2019 roku od 0,57 do 0,65 zł. W tych cenach uwzględniono również koszty dostarczenia prądu.

Drogi prąd w Polsce

Średnie ceny prądu w Polsce w 2023 roku wahają się między 0,94 zł a 1,03 zł za kWh. Ceny uzależnione są zarówno od wybranych taryf za prąd, jak i regionów Polski. Również cena zależy od zużycia. Ze względu na gwałtowny wzrost kosztów energii polski rząd zdecydował się z początkiem roku 2023 wprowadzić tzw. Tarczę Solidarnościową.

Dla uproszczenia obliczeń będziemy przyjmować, że 1kWh energii kosztuje 1 zł.

Jak i na czym oszczędzić?

Istnieje wiele sposobów na oszczędzanie energii, począwszy od wyłączania urządzeń, aż po dokładne monitorowanie zużycia w czasie rzeczywistym. Aby jednak wiedzieć, na czym można oszczędzać, warto przyjrzeć się, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia.

Ile prądu zużywają sprzęty domowe?

Lodówka to jedno z urządzeń, które zużywa prąd codziennie. Według danych PGNiG, średnie zużycie prądu przez lodówkę wynosi 0,74 kWh na dobę. Oznacza to, że codziennie za pracę lodówki zapłacimy około 0,74 zł, co w skali roku daje 270 zł.

Jeśli nasza lodówka jest bardzo stara, może warto pomyśleć o zakupie nowej - energooszczędnej. Może się okazać, że zakup zwróci się już po kilku latach.

Czajnik elektryczny to jedno z najbardziej energochłonnych urządzeń w naszym domu. Jego mocna grzałka przekłada się na wysokie zużycie energii elektrycznej. Średnia moc czajnika wynosi 2000 W. Jeżeli założymy, że czajnik pracuje średnio 20 minut dziennie, to zużyje on około 0,66 kWh na dobę. To oznacza, że na czajnik wydamy około 66 groszy, co w skali roku daje 240 zł.

Jeśli gotujemy wodę w czajniku, to warto zadbać, by było w niej tyle tylko tyle wody, ile w danym momencie potrzebujemy. Bez sensu gotować wodę, której nie użyjemy i która za jakiś czas ostygnie.

Płyta indukcyjna to najbardziej prądożerne urządzenie w naszym domu. Koszty związane z jej użytkowaniem mogą się różnić w zależności od mocy pól, z których korzystamy. W naszych obliczeniach rozpatrzyliśmy dwie możliwości - korzystanie z pól o mocy 2,3 kW i 1,8 kW. W ciągu doby "gotujemy" przez około godzinę. Przy tych założeniach, dzienny pobór energii wyniesie odpowiednio 2,3 i 2,05 kWh, co przekłada się na koszt dzienny na poziomie 2,30 i 2,05 zł. Rocznie daje to 840 i 750 zł.

Tu dobra wiadomość dla fanów potraw al dente. Gotując krócej, zużyjemy mniej prądu. Tak, wiemy - banalne.

W budownictwie wielorodzinnym można podejrzeć, ile prądu zużywa sąsiad ;)

Telewizor to kolejne urządzenie, które zużywa sporo prądu. Według danych serwisu Wirtualne Media, przeciętny Polak spędza przed telewizorem średnio 3 godziny, 55 minut i 34 sekund dziennie. Jeżeli założymy, że mówimy o telewizorze 55-calowym o mocy 120 watów, który jest oglądany przez 4 godziny dziennie, to w ciągu doby zużyje on około 0,48 kWh. To oznacza, że codziennie na telewizor wydamy około 50 groszy, co w skali roku daje około 182 zł.

Jeśli włączamy telewizor, ale go nie oglądamy, a jedynie słuchamy “co tam mówią”, to warto włączyć daną audycję na telefonie, to urządzenie zużyje znacznie mniej prądu. Jak odbierać telewizję w telefonie? Polecamy nasz poradnik darmowa telewizja w interencie.

Laptop w trakcie pracy potrzebuje około 40 W energii. Jeżeli korzystamy z niego 8 godzin dziennie, to w ciągu dnia zużyje on około 0,32 kWh. To oznacza, że codziennie na laptop wydamy około 0,32 zł, co w skali roku daje około 120 zł.

Jeśli chcemy, by laptop zużył trochę mniej energii, można nieco przyciemnić ekran. Podłączenie monitora to dodatkowy koszt.

Pralka to kolejne urządzenie, które zużywa dużo prądu. Załóżmy, że korzystamy z pralki 100 razy w ciągu roku. Jeden cykl prania zużywa średnio 0,9 kWh, co kosztuje nas około 0,68 zł. Przy naszym założeniu 100 cykli rocznie, roczny koszt prania wyniesie około 90 zł.

Można sporo zaoszczędzić piorąc w 30 zamiast 40 stopniach.

Piekarnik to urządzenie, które zużywa dużo prądu ze względu na swoją grzałkę. Moc piekarnika wynosi około 2 tys. watów. Do 100 stopni Celsjusza piekarnik nagrzeje się w 2,5 minuty. Do 175 stopni piekarnik nagrzeje się w około 5 minut. Plus czas potrzebny na utrzymanie temperatury i przygotowanie potrawy. Przyjmijmy, że średnio to 41 minut dziennie. To przekłada się na dzienne zużycie na poziomie 1,36 kWh, co wiąże się z kosztem o wysokości 1,36 zł. Zakładając, że piekarnika używamy kilka razy w tygodniu, a czasem pracuje on znacznie dłużej niż 41 minut, rocznie będzie on nas kosztował nawet 400 złotych.

Piekarnik można wyłączyć kilka minut wcześniej, ciepło utrzyma się jeszcze przez chwilę i potrawa będzie miała czas “na dojście”.