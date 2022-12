Zależy ci na szybkim Internecie w telefonie? Zobacz, który operator mobilny ma najlepszą prędkość LTE i 5G w Polsce.

Najpopularniejsza sieć mobilna w Polsce. Ranking Internetu LTE i 5G

Jaki jest najpopularniejszy operator komórkowy w Polsce? Orange. Tak przynajmniej wynika z listopadowych pomiarów wykonanych przez serwis Rfbenchmark, który przy pomocy ponad 280 tysięcy pomiarów przygotował ranking najpopularniejszych sieci w Polsce i prędkości Internetu LTE oraz 5G przez nie oferowanych.

Jesteście ciekawi, który operator ma najszybszy Internet? Zobaczcie najnowszy ranking.

Orange liderem w kwestii popularności. Po piętach depcze mu inna duża sieć

Spośród wszystkich pomiarów wykonanych przez użytkowników serwisu Rfbenchmark, niekwestionowanym liderem popularności okazała się być sieć Orange (34,1% wszystkich pomiarów pochodzi z tej sieci).

Nieco dalej, na drugim miejscu podium znalazł się Play z udziałem 31,3% pomiarów, natomiast trzecie miejsce z należy do Plusa (19%), a czwarte T-Mobile (15,6%).

Najszybszy Internet LTE w Polsce ma T-Mobile

Najmniejsza popularność T-Mobile wśród operatorów w Polsce nie oznacza, że prędkość pobierania danych w sieci LTE jest najniższa. Wręcz przeciwnie. Średnio 41,8 Mbps uzyskane przez T-Mobile pozwoliło sieci znaleźć się na pierwszym miejscu w rankingu dostawców najszybszego Internetu LTE.

Prędkość Internetu LTE 4G w Polsce w listopadzie 2022(Źródło danych: Rfbenchmark)

Nieco dalej, odpowiednio drugie oraz trzecie miejsce w tabeli zajmuje Orange (38,3 Mbps) oraz Play (37,5 Mbps). Najsłabiej wypadł Plus ze średnią prędkością pobierania równą 31,9 Mbps.

Jeśli natomiast ważniejsze dla ciebie jest to, jak szybko wysyłasz pliki do sieci - zainteresuj się siecią Play, który wygrywa z konkurencją dzięki prędkości 21,7 Mbps. Drugie miejsce zajmują dwie sieci: Orange i T-Mobile z prędkością 19,7 Mbps, natomiast ostatnią pozycję znów zajmuje Plus (17,5 Mbps).

Co z prędkością 5G w Polsce? Która sieć ma najszybszy Internet 5G?

W kwestii szybkości pobierania danych - Plus ma najszybszy Internet 5G i to nie pozostawia wątpliwości. „Zielony” operator deklasuje konkurencję osiągając średnią prędkość 138,1 Mbps pobierania. Drugie miejsce zajmowane przez Orange to już tylko 52,2 Mbps, z kolei trzecie obejmuje Play (49,8 Mbps), a czwarte T-Mobile (47,2 Mbps).

Prędkość Internetu 5G w Polsce w listopadzie 2022 (Źródło danych: Rfbenchmark)

Pierwsze miejsce na podium niestety nie należy do Plusa w kontekście szybkości wysyłania danych w sieci 5G. Tutaj już różnice pomiędzy operatorami są niewielkie, a najlepiej wypada Orange z prędkością 34,2 Mbps oraz T-Mobile (31,2 Mbps). Plus uplasował się na ostatnim miejscu z prędkością 26,8 Mbps zaraz za Play (28 Mbps).

Jaką sieć najlepiej wybrać?

Przede wszystkim, należy sobie zadać pytanie: czy korzystasz ze smartfona z 5G. Jeśli tak, i prędkość pobierania danych jest dla ciebie najważniejsza, to Plus okaże się być najlepszym rozwiązaniem. Średnia prędkość pobierania wskazana przez ranking Rfbenchmark jest istotnie wyższa od konkurencji.

W Polsce wciąż dominuje internet LTE. W pomiarach dla Rfbenchmark stanowił on niemal 92% wszystkich pomiarów.

Jeśli natomiast 5G nie jest dla Ciebie kluczowe i korzystasz wyłącznie z LTE - najlepiej wypada T-Mobile i Orange, które pobierają dane w podobnej prędkości i mają identyczną średnią prędkość wysyłania danych.

Źródło: Rfbenchmark