Latem smartfony mogą być narażone na wysokie temperatury, co może prowadzić do poważnych skutków, w skrajnych przypadkach nawet do zapłonu lub wybuchu baterii. Jak można temu przeciwdziałać?

Piękna pogoda i wysokie temperatury zachęcają do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. To idealny moment, aby cieszyć się słońcem i naturą. Często zabieramy ze sobą elektronikę, taką jak telefony czy smartwatche, aby uwieczniać piękne chwile, śledzić aktywność fizyczną lub być na bieżąco z informacjami.

Niestety, nie każdy zdaje sobie sprawę, że to trudny czas dla wszelkiego rodzaju elektroniki, szczególnie smartfonów. Wysokie temperatury mogą mieć poważne konsekwencje dla tych urządzeń.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Przede wszystkim powinniśmy zadbać o podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ważne, by nie wystawiać telefonu, laptopa czy innej elektroniki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a zwłaszcza nie zostawiać ich na palącym słońcu.

Wysoka temperatura i nasłonecznienie latem mogą prowadzić do przegrzania urządzeń elektronicznych, co może powodować spadek wydajności, a nawet trwałe uszkodzenia. Długotrwałe narażenie na intensywne słońce może także prowadzić do deformacji plastikowych obudów i uszkodzenia wyświetlaczy. Przegrzanie baterii stanowi szczególne zagrożenie, ponieważ może skrócić jej żywotność, obniżyć pojemność, a w skrajnych przypadkach spowodować wyciek substancji chemicznych lub wybuch.

Żeby uniknąć bezpośredniego działania promieni słonecznych, wystarczy schować urządzenie do kieszeni lub przykryć je ręcznikiem.

Nie zostawiaj elektroniki w samochodzie

Nie powinniśmy także zostawiać elektroniki w samochodzie. Wnętrze pojazdu nagrzewa się pod wpływem promieni słonecznych, co również może prowadzić do uszkodzenia sprzętu. Szczególnie newralgicznym miejscem jest deska rozdzielcza za przednią szybą. Tutaj konsekwencje mogą być dużo poważniejsze, bo ryzykujemy nie tylko uszkodzeniem sprzętu, ale nawet wybuchem baterii i pożarem pojazdu.

Warto zatem pamiętać o bezpieczeństwie sprzętu. Mniejsze urządzenia elektroniczne typu telefon czy nawigacja można zabrać ze sobą. Większe można schować do bagażnika, gdzie nie ma takiego narażenia na nasłonecznienie i skoki temperatur.

Przegrzane urządzenie. Co robić?

Jeśli nie dopilnowaliśmy podstawowych zasad bezpieczeństwa i nasze urządzenie było narażone na wysokie temperatury, warto podjąć odpowiednie kroki. Na początek należy je wyłączyć, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Następnie, w normalnej temperaturze, trzeba poczekać, aż jego temperatura spadnie do akceptowalnego poziomu, zanim ponownie je uruchomimy.

foto na wejście: Adobe Stock