Polski wynalazek tłumaczy konferencje na smartfony. Vasco Audience już jest

Polskie rozwiązanie przenosi tłumaczenia konferencyjne do kieszeni uczestników – jedna aplikacja prelegenta i smartfony publiczności stają się osobistymi tłumaczami w ponad 50 językach. Czy to koniec barier językowych?

Organizowanie międzynarodowych konferencji i szkoleń od dawna wiązało się z problemem tłumaczeń symultanicznych – zarówno logistycznym, jak i finansowym. Teraz pojawia się narzędzie, które może znacząco zmienić tę sytuację: Vasco Electronics uruchamia Vasco Audience, system umożliwiający tłumaczenie w czasie rzeczywistym, dostępne bezpośrednio na smartfonach uczestników.

Jak działa Vasco Audience?

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań konferencyjnych, Vasco Audience nie wymaga od uczestników instalowania dodatkowych aplikacji. Całość sprowadza się do trzech kroków: prelegent uruchamia transmisję w aplikacji Vasco Audience, uczestnicy skanują kod QR, a ich urządzenia zaczynają odbierać tłumaczenie w jednym z ponad 50 dostępnych języków, zarówno w formie tekstu, jak i audio.

Dzięki temu jedna osoba może prowadzić prezentację w swoim języku ojczystym, a wielojęzyczna publiczność śledzi treść w czasie rzeczywistym, bez konieczności angażowania sztabu tłumaczy.

Aplikacja kosztuje 165 zł za godzinę konferencji (w przypadku dłuższych wydarzeń koszt rośnie proporcjonalnie do liczby godzin). Producent umożliwia jednak bezpłatne przetestowanie rozwiązania — pod warunkiem że łączny czas użytkowania nie przekroczy 5 godzin.

Dlaczego może to zmienić rynek?

Rozwiązanie Vasco pozwala ograniczyć koszty tłumaczeń nawet o 90 proc., co w praktyce oznacza, że tłumaczenia konferencyjne przestają być przywilejem dużych, dobrze finansowanych wydarzeń. Ułatwia to organizowanie szkoleń i paneli międzynarodowych w mniejszych firmach i instytucjach edukacyjnych, które wcześniej z uwagi na koszty rezygnowały z zapewnienia tłumaczenia w czasie rzeczywistym.

Ponadto system generuje transkrypcję wystąpień, która może być udostępniona uczestnikom po zakończeniu wydarzenia, co ułatwia późniejsze korzystanie z materiałów.

Vasco Audience - lista obsługiwanych języków

Afrikaans

Angielski

Arabski

Bengalski

Bułgarski

Chiński (tradycyjny)

Chiński (uproszczony)

Chorwacki

Czeski

Duński

Filipiński

Fiński

Francuski

Grecki

Gudżarati

Hindi

Hiszpański

Holenderski

Indonezyjski

Islandzki

Japoński

Kannada

Kantoński

Kataloński

Koreański

Litewski

Łotewski

Malajalam

Malajski

Niemiecki

Norweski

Pendżabski

Polski

Portugalski

Portugalski (BR)

Rosyjski

Rumuński

Serbski

Słowacki

Szwedzki

Tamilski

Tajski

Turecki

Ukraiński

Węgierski

Wietnamski

Włoski

Rozwiązanie było już testowane

Vasco Audience testowano podczas międzynarodowych wydarzeń, w tym Expo 2025 w Osace, wspierając komunikację w panelach polsko-japońskich. Firma oferuje rozwiązanie w formie elastycznych pakietów godzin tłumaczeń, które można wykorzystać w ciągu roku od aktywacji.

To, co może być dla wielu organizatorów istotne, to fakt, że technologia przenosi tłumaczenie symultaniczne z sali konferencyjnej do kieszeni uczestników – bez kabli, kabin i kosztownego sprzętu. Pozostaje jednak pytanie, jak dokładne i naturalne będzie tłumaczenie w praktyce oraz czy sztuczna inteligencja poradzi sobie z niuansami językowymi podczas dyskusji lub pytań publiczności.