Polski wynalazek tłumaczy konferencje na smartfony. Vasco Audience już jest
Polskie rozwiązanie przenosi tłumaczenia konferencyjne do kieszeni uczestników – jedna aplikacja prelegenta i smartfony publiczności stają się osobistymi tłumaczami w ponad 50 językach. Czy to koniec barier językowych?
Organizowanie międzynarodowych konferencji i szkoleń od dawna wiązało się z problemem tłumaczeń symultanicznych – zarówno logistycznym, jak i finansowym. Teraz pojawia się narzędzie, które może znacząco zmienić tę sytuację: Vasco Electronics uruchamia Vasco Audience, system umożliwiający tłumaczenie w czasie rzeczywistym, dostępne bezpośrednio na smartfonach uczestników.
Jak działa Vasco Audience?
W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań konferencyjnych, Vasco Audience nie wymaga od uczestników instalowania dodatkowych aplikacji. Całość sprowadza się do trzech kroków: prelegent uruchamia transmisję w aplikacji Vasco Audience, uczestnicy skanują kod QR, a ich urządzenia zaczynają odbierać tłumaczenie w jednym z ponad 50 dostępnych języków, zarówno w formie tekstu, jak i audio.
Dzięki temu jedna osoba może prowadzić prezentację w swoim języku ojczystym, a wielojęzyczna publiczność śledzi treść w czasie rzeczywistym, bez konieczności angażowania sztabu tłumaczy.
Aplikacja kosztuje 165 zł za godzinę konferencji (w przypadku dłuższych wydarzeń koszt rośnie proporcjonalnie do liczby godzin). Producent umożliwia jednak bezpłatne przetestowanie rozwiązania — pod warunkiem że łączny czas użytkowania nie przekroczy 5 godzin.
Dlaczego może to zmienić rynek?
Rozwiązanie Vasco pozwala ograniczyć koszty tłumaczeń nawet o 90 proc., co w praktyce oznacza, że tłumaczenia konferencyjne przestają być przywilejem dużych, dobrze finansowanych wydarzeń. Ułatwia to organizowanie szkoleń i paneli międzynarodowych w mniejszych firmach i instytucjach edukacyjnych, które wcześniej z uwagi na koszty rezygnowały z zapewnienia tłumaczenia w czasie rzeczywistym.
Ponadto system generuje transkrypcję wystąpień, która może być udostępniona uczestnikom po zakończeniu wydarzenia, co ułatwia późniejsze korzystanie z materiałów.
Vasco Audience - lista obsługiwanych języków
- Afrikaans
- Angielski
- Arabski
- Bengalski
- Bułgarski
- Chiński (tradycyjny)
- Chiński (uproszczony)
- Chorwacki
- Czeski
- Duński
- Filipiński
- Fiński
- Francuski
- Grecki
- Gudżarati
- Hindi
- Hiszpański
- Holenderski
- Indonezyjski
- Islandzki
- Japoński
- Kannada
- Kantoński
- Kataloński
- Koreański
- Litewski
- Łotewski
- Malajalam
- Malajski
- Niemiecki
- Norweski
- Pendżabski
- Polski
- Portugalski
- Portugalski (BR)
- Rosyjski
- Rumuński
- Serbski
- Słowacki
- Szwedzki
- Tamilski
- Tajski
- Turecki
- Ukraiński
- Węgierski
- Wietnamski
- Włoski
Rozwiązanie było już testowane
Vasco Audience testowano podczas międzynarodowych wydarzeń, w tym Expo 2025 w Osace, wspierając komunikację w panelach polsko-japońskich. Firma oferuje rozwiązanie w formie elastycznych pakietów godzin tłumaczeń, które można wykorzystać w ciągu roku od aktywacji.
To, co może być dla wielu organizatorów istotne, to fakt, że technologia przenosi tłumaczenie symultaniczne z sali konferencyjnej do kieszeni uczestników – bez kabli, kabin i kosztownego sprzętu. Pozostaje jednak pytanie, jak dokładne i naturalne będzie tłumaczenie w praktyce oraz czy sztuczna inteligencja poradzi sobie z niuansami językowymi podczas dyskusji lub pytań publiczności.
