Vinted wprowadza do swojej oferty w Polsce usługę weryfikacji produktów. To efekt współpracy z niemiecką platformą Rebelle, która zajmuje się odsprzedażą towarów luksusowych, a która została przejęta przez Vinted półtora roku temu.

Po połączeniu sił obu zespołów, udało się zintegrować sprawdzony i zaufany proces weryfikacji Rebelle z działaniami Vinted. To ważny krok na drodze do zwiększenia zaufania do autentyczności markowych przedmiotów z drugiej ręki. Dzięki tej usłudze zarówno kupujący, jak i sprzedający mogą handlować wybranymi przedmiotami z jeszcze większą pewnością.

Kupujesz na Vinted? Sprawdź, czy przedmiot jest oryginalny

Usługa Weryfikacji Przedmiotów Vinted, która została uruchomiona kilka miesięcy temu w kilku krajach, jest dostępna w Polsce od 6 lutego. Dotyczy ona wybranych marek oraz artykułów z kategorii mody dla dorosłych, takich jak odzież, torby, buty, akcesoria, biżuteria i zegarki, o wartości powyżej 450 zł. Koszt opcjonalnej usługi Weryfikacji Przedmiotów Vinted wynosi 45 zł.

Na początku usługa obejmowała kilkaset marek znanych projektantów i streetwearu, takich jak Bottega Veneta, Celine i Jacquemus czy Adidas i New Balance. Obecnie jest dostępna dla kilku tysięcy marek. Więcej rynków i kategorii zostanie objętych usługą w przyszłości. Wiosną będzie ona dostępna w Rumunii, co oznacza, że polscy członkowie społeczności Vinted będą mogli kupować przedmioty i korzystać z Usługi Weryfikacji Przedmiotów zarówno w kraju, jak i z Rumunii.

Zgodnie z wynikami badania konsumenckiego przeprowadzonego dla Vinted w listopadzie ubiegłego roku przez agencję Stem Mark, ponad 23 proc. respondentów w Polsce na pytanie o główne motywacje do zakupu rzeczy z drugiej ręki wybrało możliwość zakupu droższych, markowych rzeczy w niższej cenie.

Adam Jay, dyrektor generalny rynku Vinted, podkreśla, że autentyczność i zaufanie są kluczowe w świecie zakupów online z drugiej ręki i powinny być dostępne dla wszystkich. Dlatego Vinted dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić niezawodną usługę weryfikacji designerskich produktów, dostępną w przystępnej cenie. Od chwili założenia Vinted, ponad 15 lat temu, firma robi wszystko, aby moda używana stała się dla każdego pierwszym wyborem. Nowa usługa stanowi znaczący krok w kierunku realizacji tych ambicji, zapewniając społeczności Vinted najwyższe zaufanie.

Aby aukcja kwalifikowała się do Usługi Weryfikacji Przedmiotów, musi spełniać trzy kryteria:

cenę (od 450 zł);

markę (pełna lista marek objętych usługą Weryfikacji Przedmiotów Vinted jest dostępna na stronie);

kategorię (odzież, torby, akcesoria, biżuteria, obuwie).

Przedmiot, który kwalifikuje się do usługi weryfikacji, oznaczony jest symbolem diamentu. Kupujący mogą dodać do swoich zakupów Usługę Weryfikacji Przedmiotów, jako dodatek do Ochrony Kupującego. Jest to bezpłatne dla sprzedawców, którzy zyskują dodatkową pewność, że mogą sprzedawać droższe przedmioty, z kolei kupujący wiedzą, że wybrane przez nich przedmioty zostaną zweryfikowane przez ekspertów. Opłata obejmuje zarówno samą usługę, jak i wysyłkę do centrum weryfikacji Vinted. Sprzedawcy otrzymują powiadomienie, po tym, jak kupujący uwzględnił usługę przy zakupie przedmiotu.

Po przejęciu przez Vinted niemieckiej platformy odsprzedaży towarów luksusowych Rebelle w 2022 r., oba zespoły połączyły siły, aby zintegrować znany i zaufany proces weryfikacji Rebelle z operacjami Vinted. Działający w centrum weryfikacji zespół ma na swoim koncie miliony kontroli autentyczności. Wyszkoleni eksperci Vinted posiadają łącznie ponad 5 dekad doświadczenia w weryfikacji tysięcy marek premium i luksusowych. Dlatego doskonale wiedzą, na jakie szczegóły zwrócić uwagę w trakcie procesu weryfikacji w centrum weryfikacji zlokalizowanym w Hamburgu.

Grafika otwarcia: Adobe Stock