Virgin Mobile zdecydowało się zarzucić sieci na nowych klientów. Zanętą jest niemały pakiet Internetu.

150 GB Internetu w promocji Virgin Mobile

Chyba mało kto jest w stanie funkcjonować bez Internetu, także mobilnego. W dobie ogromnej popularności przede wszystkim smartfonów coraz częściej zaglądamy do sieci właśnie za ich pośrednictwem. I to nie ograniczając do Wi-Fi, każdy z operatorów ma w ofercie odpowiednie pakiety. Nie brakuje również promocji z nimi związanych, tak jak teraz w Virgin Mobile.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że jest ona skierowana tutaj do nowych klientów. Decydujący się na zakup startera Virgin Mobile mogą odebrać pakiet 150 GB Internetu do wykorzystania przez 30 dni.

Jak skorzystać z promocji Virgin Mobile?

Zainteresowani nie muszą obawiać się szczególnie skomplikowanej procedury, co jest zresztą standardem w przypadku tego typu ofert. Po zakupie startera Virgin Mobile (przez Internet lub w punkcie partnerskim) trzeba będzie zarejestrować numer i wykonać pierwsze połączenie w celu jego aktywowania. Następnie potrzebne będzie doładowanie za minimum 10 złotych, po czym można już włączyć pakiet 150 GB Internetu - kodem *222*150# lub alternatywnie po zalogowaniu się na swoje konto na virginmobile.pl.

Promocja jest ograniczona czasowo, obowiązuje do 30 czerwca. Wszelkie niezbędne informacje z nią związane można znaleźć w regulaminie dostępnym na oficjalnej stronie internetowej operatora.

Kusząca promocja? Ile GB miesięcznie wykorzystujecie?

Źródło: Virgin Mobile, foto: unsplash