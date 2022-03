Ładowanie baterii od 1% do 100% w 9 minut. Technologia 240W SUPERVOOC ustanowiła nowy rekord w branży smartfonów.

Oppo zaprezentowało technologię 240W SUPERVOOC

MWC 2022, podobnie jak poprzednie edycje tej imprezy, to nie tylko nowe urządzenia, ale też ciekawe technologie. Trudno nie uznać za takową najnowszego rozwiązania firmy Oppo. Mowa o technologii szybkiego ładowania 240W SUPERVOOC.

I określenie szybkiego pasuje tutaj jak mało gdzie. SUPERVOOC to rozwiązanie, które pojawiło się na rynku już w 2014 roku, ale cały czas przechodzi ewolucję i przyśpiesza. Aby nie być gołosłownym podajmy liczby, jakimi chwali się producent. Wedle niego, 240W SUPERVOOC to ładowanie baterii od 1% do 100% w zaledwie 9 minut. O jak pojemnej baterii mowa? 4500 mAh.

Z oficjalnej notki prasowej możemy dowiedzieć się, że 240W SUPERVOOC to holistyczne podejście do tematu. Brzmi ładnie, aczkolwiek czy fakt, iż technologia uwzględnia nie tylko samą ładowarkę, ale też kabel oraz odpowiednie komponenty smartfona kogokolwiek zaskakuje?

Ważniejsze wydaje się pytanie, czy tak szybkie ładowanie jest w ogóle bezpieczne? Cóż, odpowiedzi producenta możecie się chyba domyślać. Wspomina tu o pięciu różnych zabezpieczeniach, a także inteligentnym układzie sterującym kontrolującym napięcie i natężenie prądu oraz 13 czujnikach w smartfonie monitorujących temperaturę.

Pokazano też technologię 150W SUPERVOOC z Battery Health Engine

Być może niektórych bardziej zainteresuje 150W SUPERVOOC. Wprawdzie nie można liczyć na rekordowo szybkie ładowanie jak powyżej (chociaż 15 minut od 1% do 100% nie brzmi przecież źle, prawda?), ale w zamian producent zaimplementował tu system Battery Health Engine (znany już z serii OPPO Find X5, ale przy 80W). Co dzięki niemu zyskuje użytkownik?

Dłuższy cykl życia baterii, wedle producenta nawet dwa razy dłuższy niż średnia rynkowa. Battery Health Engine składa się z dedykowanego procesora zarządzającego optymalną pracą baterii, a także dwóch autorskich technologii - Smart Battery Health Algorithm oraz Battery Healing.

W tym przypadku poznaliśmy datę planowanej premiery. 150W SUPERVOOC z Battery Health Engine ma pojawić się w drugim kwartale 2022 roku. Nie wiadomo jeszcze, na jaki smartfon padnie w pierwszej kolejności.

Źródło: Oppo