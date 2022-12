Gdy Twitter traci, Mastodon zyskuje. Ten ostatni nie jest jednak na tyle popularny, by wygodnie korzystało się z niego w każdych warunkach. Autorzy przeglądarki Vivaldi postanowili pomóc.

Odkąd Elon Musk przejął Twittera, nastroje w społeczności tego serwisu są raczej niedobre. Wielu użytkowników groziło wręcz, że przejdzie do konkurencji i choć ostatecznie niewiele osób opuściło Twittera, to faktycznie oparty na podobnych założeniach Mastodon zyskał na popularności. Przypuszczalnie to właśnie on może zyskiwać na znaczeniu i przeglądarki Vivaldi jest na taki scenariusz gotowa.

Mastodon w Vivaldi – zawsze pod ręką

Dzisiaj udostępniona została nowa wersja przeglądarki Vivaldi – jednej z tych, które „w standardzie” oferują mnóstwo funkcji, których próżno szukać u konkurencji. Wśród tych funkcji znajduje się wielofunkcyjny pasek boczny, umożliwiający korzystanie z różnych internetowych usług bez konieczności opuszczania aktualnie odwiedzanej strony. W ramach wspomnianej aktualizacji do tych serwisów dołączył właśnie… Mastodon.

Oznacza to – najkrócej mówiąc – że na pasku bocznym w programie Vivaldi można teraz przeglądać wpisy na Mastodonie, a także publikować własne posty. Dodam dla ścisłości, że konkretnie jest to instancja znana pod nazwą Vivaldi Social (ale możliwe jest także ręczne dodanie innych instancji).

Co jeszcze wprowadza Vivaldi 5.6?

Najnowsza aktualizacja przeglądarki Vivaldi (5.6) wprowadza także możliwość przypinania nie tylko pojedynczych kart, lecz całych ich grup oraz bardziej przejrzysty i uporządkowany panel Ustawień. W tym roku w ramach aktualizacji do programu trafiły także takie nowinki jak: (zintegrowany z kalendarzem) panel zadań do wykonania, sprawniej działający pasek adresy, opcja wyciszania panelu bocznego, zaawansowana personalizacja paska narzędzi, przewijalne karty oraz liczne poprawki z zakresu bezpieczeństwa.

Jeśli chcesz, to wszystkie potrzebne linki znajdziesz na stronie przeglądarki.

Źródło: Vivaldi