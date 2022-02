vivo Y76 5G to smartfon, który wedle producenta wyróżnia się bardzo smukłą obudową. Sprawdźmy, co dokładnie ma do zaoferowania i na ile został wyceniony.

vivo Y76 5G debiutuje na polskim rynku

Podobnie jak poprzednie modele z serii Y, vivo Y76 5G ma stanowić połączenie wpadającego w oko designu, dobrej jakości wykonania i funkcji czyniących go bardzo konkurencyjną propozycją w swoim przedziale cenowym. To najsmuklejszy model z tej rodziny, jego obudowa mierzy zaledwie 7,79 mm grubości.

Zainteresowani otrzymują do wyboru dwie wersje kolorystyczne - Cosmic Aurora (niebieski) i Midnight Space (czarny), z obudową o oszronionym wykończeniu nadającą całości nietuzinkowy charakter. vivo Y76 5G jest już dostępny w Polsce, w sieci sklepów RTV Euro AGD. Został wyceniony na 1499 złotych.

Specyfikacja vivo Y76 5G - co oferuje nowy smartfon?

Telefony do 1500 zł, przynajmniej te najciekawsze, mają do zaoferowania całkiem sporo. vivo Y76 5G również wydaje się mieć kilka mocnych atutów, które mogą podziałać jak magnes na potencjalnych kupujących.

Poza omówionym już designem na pierwszy plan może wysuwać się bateria. Nie tyle samą pojemnością 4100 mAh, ale technologią szybkiego ładowania FlashCharge 44W. To dobra opcja dla zabieganych, bo producent deklaruje, że naładowanie baterii do 70% zajmuje tylko 32 minuty.

„Korzystając z wyników badań i opinii użytkowników, vivo nieustannie doskonali swoją ofertę fenomenalnych produktów. Smartfony z serii Y to doskonała równowaga pomiędzy ceną i mocą. Kładziemy w nich nacisk na aparat, wzornictwo i wydajność baterii, tak aby spełnić potrzeby i oczekiwania naszych klientów.” - Michał Opłocki, Senior Go-To-Market Manager, rzecznik vivo w Polsce

No właśnie aparaty. Tylny to konfiguracja trzech obiektywów, z których zdecydowanie najważniejszy jest ten główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) wspierany między innymi przez tryb Super Night Shift Mode 2.0. Producent zdecydował się dodatkowo na obiektywy makro oraz do zdjęć bokeh, na froncie umieścił natomiast aparat 16 Mpix, który dzięki funkcjom AI Extreme, Face Beauty i Multi-style oferuje pełen wachlarz twórczych możliwości mogących przydać się sympatyczkom i sympatykom portali społecznościowych. W przypadku rejestrowania filmów ciekawą opcją może być nagrywanie Dual-View (jednocześnie z tylego i przedniego aparatu).

Jak sugeruje sama nazwa tego modelu, został on wyposażony w moduł do obsługi sieci 5G. Dzięki temu zaplecze komunikacyjne może określać jako kompletne, bo jednocześnie na pokładzie znalazło się miejsce dla Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, NFC oraz dual SIM (2 x nano SIM lub nano SIM + micro SD).

Co z wydajnością? Wnętrze vivo Y76 5G skrywa procesor MediaTek Dimensity 700 5G wykonany w 8nm procesie technologicznym oraz 8 GB pamięci RAM. Do tego oprogramowanie zawiera takie funkcje jak Extended RAM 2.0 i trybu dla graczy Ultra-Game Mode 2.0. Wyświetlacz, bo o nim jeszcze nie wspominaliśmy, to 6.58-calowy panel o rozdzielczości Full HD+.

Jak podoba Wam się vivo Y76 5G? Zwracacie uwagę na grubość smartfona podczas zakupu?

Źródło: vivo