vivo V21 5G kreowany jest na mistrza selfie. Na pewno jest bardzo dobry w tej dziedzinie fotografii. Ma też sporo innych zalet, w tym niezłą wydajność i bardzo dobry czas pracy na baterii. Czy jednak dziś to wystarczy, by zwrócić naszą uwagę i trafić do naszej kieszeni? Zobaczmy

4,2/5

Skonstruować oryginalny telefon nie jest rzeczą łatwą. vivo wprowadzając do sprzedaży model V21 5G próbuje nas przekonać, że jest to osiągalne i to bez negatywnych konsekwencji dla całokształtu urządzenia. Jak zapewne wiecie, vivo V21 5G promowany jest przez producenta jako mistrz fotografii portretowej, szczególnie tej wykonywanej aparatem przednim. Mówiąc inaczej ma to być najlepszy wybór dla miłośników selfie, który prawdopodobnie znajdzie się w naszej aktualizacji polecanych telefonów do selfie.

Lecz samym selfie człowiek nie żyje, telefon musi więc też oferować rozsądną wydajność i przyzwoite parametry pod innymi względami. Nie sposób vivo V21 5G odmówić tych przymiotów, jednak coś trzeba było zrobić, by smartfon wybijał się pod względem funkcjonalności przedniej kamery. Tym czymś jest między innymi jej stabilizacja optyczna i rozstawione szeroko dwa LEDy, ale to nie wszystko. vivo postanowiło wycenić swój telefon podobnie lub drożej niż konkurencyjne urządzenia, takie jak Xiaomi Mi 11 Lite czy POCO F3 5G o nawet lepszej ogólnej specyfikacji. W ten sposób łatwiej było położyć nacisk na element aparatu selfie.

Do końca lipca telefon był dostępny w promocji, w której dołączano dodatkowe etui i słuchawki Vivo Wireless Sport Lite. Od sierpnia jest oferowany jako samodzielny telefon. W regularnej cenie 1999 złotych, ale obecnie można upolować go także w dużo lepszej ofercie za 1799 złotych w ramach promocji prowadzonej przez vivo w wybranych kanałach sprzedaży na początek szkoły.

I w tym momencie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta głośna selfie-wyjątkowość V21 nam wystarczy? A może pod innymi względami jest też dobrze i vivo V21 5G warto polecać nie tylko selfie-maniakom? Odpowiemy sobie na te pytania w poniższej recenzji.

vivo V21 5G to bardzo ładny i smukły telefon, choć z plastikową obudową

Jeśli wrażenia estetyczne, odczucia związane z jakością wykonania produktu, są dla was ważne, to vivo V21 5G pod tym względem ma pierwszy ogromny plus. Wygląda praktycznie tak samo jak vivo X60 Pro, z tą różnicą, że ekran nie ma zagięć na krawędziach. Jest to płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Mamy więc wydłużone FullHD, ale o tym więcej później.

Ekran zajmuje większość przedniej ścianki, prawie symetrycznie pokrywając jej powierzchnię.

Nie oceniaj telefonu po kawałku plastiku. vivo V21 5G wygląda i leży w dłoni jak flagowiec, a jedynie w pełni płaski ekran może zdradzać jego pozycjonowanie

Nie da się ukryć, że jako średniopółkowy produkt vivo V21 5G mógł być wykonany z lepszych materiałów niż plastik (zastosowano go zarówno na ściance jak i krawędziach), ale szybko zapomnimy o tym fakcie. O ile w ogóle zdamy sobie z tego sprawę. W przypadku naszego testowego egzemplarza więcej uwagi przykuwała schludność konstrukcji, smukłość (telefon ma 7,3 mm grubości) i mieniąca się tęczowymi kolorami w oświetleniu tylna ścianka. Dla zwolenników surowości, dostępny jest także wariant z granatowym lub białym wykończeniem.

vivo V21 5G należałoby uznać za telefon z kategorii tych większych, ale dziś wspomniana przekątna to coś bardzo standardowego. Nawet zwolennicy mniejszych urządzeń biorąc w dłoń V21 docenią wygodę uchwytu, szybki (choć umieszczony pod wyświetlaczem) czytnik linii papilarnych, czy taki drobny smaczek jak ryflowanie przycisku włączania. A osoby, które chcą dodatkowo chronić obudowę, z kolei dołączoną w zestawie przezroczystą osłonkę wraz z zaślepką portu USB typu C. To praktyczne zabezpieczenie, nie zmieniające jednak faktu, że vivo V21 5G nie oferuje uszczelnień obudowy.

Czas pracy robi wrażenie, podobnie jak ładowarka, choć do najszybszych nie należy

vivo V21 5G wyposażono w 4000 mAh akumulator wspierający ładowanie Flash Charge 2.0 33W. Ładuje ona telefon do pełna w około godzinę, a po 20 minutach akumulator uzupełnia się od zera do około 40%. Zważywszy na fakt, że vivo V21 5G jest telefonem, w którym łatwo osiągnąć czas SOT rzędu 7-8 godzin, taka dawka energii powinna wystarczyć nawet na cały dzień pracy.

W przypadku odtwarzania wideo możemy liczyć na 21 godzin nieprzerwanej pracy, a przy przeglądaniu internetu nawet 20 godzin, gdy startujemy z w pełni naładowanym akumulatorem. W obu przypadkach telefon pracował z suwakiem jasności na poziomie 50%. To oczywiście szczytowe wartości w optymalnych warunkach pracy. Szczególnie gdy zamiast Wi-Fi użyjemy transferu mobilnego (telefon wspiera łączność 5G) czas pracy może być krótszy. Lecz i tak vivo V21 5G zasługuje na pochwałę pod względem czasu pracy na baterii.

Słuchawki w zestawie, ale dlaczego głośnik nie jest stereo?

Ładowarkę wspierającą ładowanie z pełną możliwą wydajnością dostajemy w zestawie podobnie jak słuchawki douszne. To się chwali, bo nie każdy zestaw ma dziś słuchawki nawet jeśli to tylko zestaw „bardzo startowy”. Przewodowe słuchawki oczywiście muszą korzystać z przejściówki, bo portu minijack w tym telefonie brakuje.

To jednak niewielkie niedociągnięcie w porównaniu z brakiem głośników stereo. Jedyny głośnik do muzyki jaki mamy to ten na dole. Gra donośnie bez zniekształceń, ale aż prosi się o pomoc. Niestety szeroka kratka na górnej krawędzi obudowy przesłania tylko głośnik słuchawkowy. Zapewnia on również czysty dźwięk podczas rozmów telefonicznych.

Ekran bardzo dobry jeśli nie wgłębiamy się w szczegóły

Przypuszczam, że znakomita większość użytkowników telefonów nie wgłębia się w szczegóły dotyczące precyzji odwzorowania kolorów. vivo V21 5G słabiej niż oczekiwaliśmy radzi sobie z zółtymi i pomarańczowymi kolorami, jednakże wyświetla bez większych problemów całe spektrum barw co sprawia, że obraz na ekranie jest przyjemny dla oczu. Najlepszym z trzech trybów wyświetlania kolorów jest Tryb Profesjonalny. Tryb Standardowy zbyt wiele zabiera z nasycenia barw, z kolei tryb Jasny zbyt mocno je przesyca wprowadzając błędy w odwzorowaniu i ograniczając płynność przejść barwnych (zauważą to eksperci).

Rozdzielczość 1080x2400 pikseli to coś standardowego w średniopółkowych telefonach, więc nie powinniśmy być pod tym względem rozczarowani. A jednak pracując z vivo V21 5G wciąż miałem niedosyt, tylko trudno było mi stwierdzić czego. Po dłuższym czasie przekonałem się, że to prawdopodobnie konsekwencja niezbyt skutecznie pracującego mechanizmu przełączania się pomiędzy odświeżaniem 60Hz i 90Hz. Warto tu zauważyć, że konkurencja oferuje jeszcze wyższe częstotliwości, a 90 Hz trafia do sporo tańszych telefonów.

Powyższe uwagi nie powinny jednak zaprzątać waszej głowy, bo tutaj liczy się przede wszystkim wrażenie, a pod dłuższej pracy z vivo V21 5G jest ono pozytywne. Dopełnia tego obrazu bardzo przyzwoita praca w silnym oświetleniu słonecznym. vivo nie osiąga rekordowych wartości jasności w trybie Auto, jest on jednak bardzo użyteczny (dobrze i szybko reaguje na zmiany natężenia oświetlenia).

A wydajność? Jeszcze niedawno biliśmy się o takie rezultaty

Dostarczony do nas model ma na wyposażeniu 128 GB pamięci masowej typu UFS2.2. System i oprogramowanie podstawowe zajmują całkiem sporo, bo ponad 22 GB. Na szczęście możemy tu zainstalować kartę pamięci microSD wykorzystując jeden z dwóch slotów na karty nanoSIM.

Pamięć RAM ma pojemność 8 GB, ale domyślnie telefon jest skonfigurowany w trybie wykorzystania dodatkowych 3 GB z pamięci wbudowanej (łącznie 12 GB) dla poprawy wydajności w przypadku pamięciożernych zastosowań. Korzyść z tych 3 GB nie jest oczywista, bo w testach syntetycznych trudno ją dostrzec. Wyłączenie funkcji korzystania z rozszerzenia RAM wymaga ponownego uruchomienia telefonu.

Chipset, który zarządza pracą vivo V21 5G to MediaTek MT6853 Dimensity 800U. Możemy zatem liczyć na dobrą wydajność, płynną pracę, choć bez poczucia, że mamy najlepszy możliwy obecnie układ w danej klasie cenowej. Zakładając za to, że przeciętny użytkownik vivo V21 5G prawdopodobnie nie będzie interesował się porównaniami, a realnym komfortem pracy, nie trzeba chyba nic więcej. Osobiście chciałbym w tym vivo znaleźć szybszą pamięć masową, ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.

Funtouch OS 11.1 czyli Android 11 na wypasie, choć na takiego nie wygląda

Gdy uruchomimy vivo V21 5G uwagę zwróci stosunkowo uboga liczba ikonek prowadzących do aplikacji. Jest co prawda sporo narzędzi Google, ale nie ma dedykowanego narzędzia do odtwarzania muzyki czy wideo. To realizujemy poprzez program Google Pliki. Dla osób, które wolą dostosować funkcjonowanie poszczególnych sfer działania telefonu wedle swoich oczekiwań, takie rozwiązanie jest nawet bardziej pożądane.

Jednak pozorny brak przeładowania aplikacjami (dotyczy to testowanej przez nas wersji systemu przeznaczonej na nasz rynek) nie oznacza, że Funtouch OS 11.1 jest gołym Androidem. Po prostu większość zalet tego oprogramowania jest ukryta w licznych ustawieniach systemowych, a nie dodatkowym oprogramowaniu, które mogłoby być uznane za narzucone.

Pracę i zabawę ze smartfonem ułatwiają takie narzędzia jak iManager, narzędzie EasyShare do tworzenia kopii i współdzielenia się danymi, opcje dostosowania profilu dźwiękowego do naszego wieku, rozbudowany tryb zawsze widocznego ekranu, powiadomień ekranowych, a nawet za pomocą lampy błyskowej, szerokie opcje konfiguracji nagrywania ekranu i zrzutu, personalizacja efektów animowanych pozwiązanych z aktywnością użytkownika i oprogramowania, funkcje OTG, bezprzewodowego współdzielenia ekranu czy dźwięku, tryb ultragry i e-sportowy, a także wiele innych.

Mamy też szeroką paletę gestów z pomocą dotyku, ruchu, które można na dodatek konfigurować. Nawet taki gest jak mocno reklamowane przez Motorolę włączanie latarki przez potrząśnięcie, jest dostępny w vivo V21 5G.

Najważniejszy w vivo V21 5G jest aparat przedni. Nie bez powodu

Aparat przedni vivo reklamuje w modelu v21 jako największą jego wizytówkę i dlatego to od niego zaczynam opis podsystemu foto. Trzeba przyznać, że nie brakuje mu pod tym względem potencjału, a reklamowanie vivo v21 jako świetnego telefonu do selfie uzasadnione.

Autofokus (włącznie ze śledzeniem oczu lub wybranego oka) i stabilizacja obrazu czynią z przedniego aparatu urządzenie wyjątkowo użyteczne. Ta pierwsza funkcja sprawia, że nie musimy martwić się o właściwe ustawienie, czyli odległość, względem aparatu. Możemy trzymać smartfon z dala od twarzy, ale też bardzo blisko jeśli zależy nam na oryginalnych ujęciach. Stabilizacja zaś pozwala na uzyskanie ostrych ujęć także w słabszym oświetleniu, gdy nie chcemy sięgać po dodatkowe oświetlenie.

To z kolei również jest oryginalne - vivo zastosowało układ dwóch LEDów umieszczonych po bokach górnej krawędzi ekranu, a w zasadzie na krańcach grilla słuchawki. Służą one jako światło doświetlające, ale nie są jedynym sposobem na rozjaśnienie naszej twarzy. Gdy aktywujemy tryb Reflektor istotnie wyłącznie wspomniane LEDy doświetlają twarz. Gdy aktywujemy tryb Aura, z kolei wyłącznie rozjaśniony ekran, podobnie jak w innych telefonach działa jako światło wypełniające. A przy aktywnej automatyce mamy współdziałanie obu technik doświetlenia.

Co daje to nam w efekcie? Przede wszystkim możliwość kreatywnego doboru oświetlenia. Na przykład, gdy robimy selfie z ekranem w pozycji horyzontalnej, LEDy można potraktować jako doświetlenie jednej z krawędzi. Świetne rozwiązanie, gdy nasza twarz jest oświetlona mocno z jednej strony, a druga ginie w ciemności.

Dzięki lampom możemy liczyć na dobrze oświetlone twarze także w słabym oświetleniu, a nawet przy jego praktycznym braku. Do tego dochodzą dwa tryby rozdzielczości. Standardowy, który powinien wszystkich zadowolić i tryb 44 Mpix (taką ma rozdzielczość sensor przedniego aparatu). Jednakże okazuje się, że tryb ultrarozdzielczości nie tyle zwiększa rozdzielczość zdjęcia, bo w obu przypadkach obraz zapisywany jest w podobnej rozdzielczości (jest jedynie trochę wyższy/szerszy, czyli zamiast 5472 x 7296 ma 5480 x 7968), a wpływa na sposób przetwarzania, który pozwala osiągnać lepszy rezultat wynikowy przy powiększeniu.



Zdjęcia przy różnej odległości twarzy od obiektywu

Przedni aparat nie grzeszy aparycją. Mały obiektyw w klasycznej łezce nie zapowiada sobą tego co nas czeka, gdy go użyjemy, bo efekty zdjęciowe są bardzo dobre. Twarze ostre, a tło ładnie nakreślone, co nie jest cechą każdego przedniego aparatu. Do tego w trybie Portretowym tak jak w innych smartfonach vivo mamy sumulację głębi ostrości, tryby upiększania i filtry efektowe. Rezultaty użycia tych funkcji są podobne jak na przykład w vivo x60 Pro, ale ze względu na lepszą jakość samych zdjęć, wynik ich działania dużo atrakcyjniejszy.



Funkcja rozmycia tła przy autoportrecie ustawiona na maksimum (po prawej). Na obu zdjęciach aktywne upiększanie



Nocne ujęcie bez światła dodatkowego w trybie nocnym oraz auto



Nocne selfie z rozmyciem tła i doświetleniem lampą (tryb Portret) i bez tego efektu doświetlone ekranem (tryb zdjęcie). Przy takim ujęciu w zasadzie działa tylko światło dodatkowe, ale tła nie da się w żaden sposób wydobyć z cienia

Rok 2021 to jednak nie rok 2001, gdy w telefonach czasem były tylko aparaty do selfie, a raczej wideopołączeń, jak je wtedy postrzegano. Choć vivo v21 to selfie maszynka, istotne jest także to jak działają aparaty na tylnej ściance.

A są to:

64 Mpix aparat główny o jasności obiektywu f/1,8 ekwiwalencie ogniskowej 26 mm, z OIS, PDAF i sensorem typu 1/1.72 cala (piksel 0,8 um)

8 Mpix aparat o ultraszerokim polu widzenia 120 stopni, z obiektywem f/2,2 16 mm i sensorem typu 1/4 cala (piksel 1,12 um)

2 Mpix aparat do makro z obiektywem o jasności f/2,4

Mam tutaj mieszane odczucia. Zacznijmy od aparatu do makro. Istotnie pozwala on solidnie się zbliżyć, ale nie działa tak dobrze jak ten w vivo x60 Pro, i to zarówno pod względem jakości obrazu jak i kolorystyki. Niemniej użycie tego aparatu będzie koniecznością jeśli zechcemy mieć od ręki coś w stylu makro.



Po lewej zdjęcie z aparatu makro, po prawej maksymalne zbliżenie z aparatu głównego

Aparat do zdjęć ultraszerokokątnych daje zdjęcia bez zauważalnych wad na krawędziach kadru, co często bywa zmorą takiego pola widzenia.



Zdjęcia z aparatu ultraszerokokątnego

To się chwali, podobnie jak fakt, że zdjęcia sprawiają też wrażenie szczegółowych. Jednak sprawiają to słowo użyte nie bez powodu - gdy zaczniemy je powiększać dostrzeżemy, że mamy problem. Zbyt agresywna kompresja sprawia, że wycinki z ujęć ultraszerokokątnych na powiększeniu 1:1 wyglądają bardzo akwarelowo. Nie sposób odmówić im atrakcyjności, ale nie o to w fotografii chodzi.

vivo v21 5G jakby był stworzony do fotografowania bliskich planów. Wychodzą one mu dużo lepiej niż dalekie rozległe panoramy



Zdjęcia z aparatu głównego

Najważniejszy jest tu, z perspektywy tylnej ścianki, 64 Mpix sensor. Domyślną rozdzielczością, ze względu na natywne łączenie pikseli po 4, jest tutaj 16 Mpix. Zdjęcia w tej rozdzielczości cechują ładne kolory, spora dynamika (dlatego też można powiedzieć, że tryb HDR w vivo v21 jest nie tyle słaby, co w słaby sposób wpływa na ujęcia) i szczegółowość. Jednak podobnie jak w przypadku ujęć z ultraszerokokątnego aparatu dużo do powiedzenia ma tu algorytm kompresji. Powiększenia zdjęć z tylnych aparatów to nie jest to co będzie nas zadowalać. W efekcie sporo potencjału jaki tkwi w głównym aparacie gdzieś przepada, a my zaczynamy się zastanawiać czy cena w jakiej jest oferowany vivo v21 nie jest przesadzona.

Zdjęcie wykonane w trybie standardowym (po lewej) i w trybie obniżonej głębii pola (po prawej), który działa podobnie jak tryb portretowy z rozmyciem tła, ale dla dowolnej sceny, nawet tak trudnej jak powyższa

Zdjęcia wykonane w trybie 64 Mpix są bardziej szczegółowe niż odpowiedniki w 16 Mpix, ale wiele zależy tutaj od tego co fotografowaliśmy i jak rozumiemy szczegółowość. Wycinki ujęć 16 Mpix powiększone do rozmiaru odpowiadającego wycinkowi ze zdjęcia 64 Mpix w przypadku szczegółowych motywów są istotnie lepsze, w przypadku motywów mniej detalicznych nie różnią się znacząco. Jednak motywy niezależnie od ich typu są ostrzej wyrysowane, więc na powiększeniach zdjęcia 64 Mpix będą wyglądać atrakcyjniej niż 16 Mpix, nawet jeśli pokażą tę samą liczbę detali. Trzeba jednak uważać przy korzystaniu z trybu ultrarozdzielczosci, bo potrafi on nawet kilkukrotnie zwiększyć rozmiar pliku.

Porównanie kadrów ze zdjęcia 64 Mpix (wielkość pliku 15 MB) oraz przeskalowanego zdjęcia w rozdzielczości 16 Mpix (wielkość pliku 4 MB)

Działanie głównej kamery można opisać jako zadowalające, (w niektórych przypadkach nawet drobre), a przede wszystkim powtarzalne niezależnie od sceny. Ta ostatnia cecha jest istotna, gdy często zmieniamy charakter motywu i chcemy uniknąć efektu przejścia z dobrych do kiepskich zdjęć. Dodatkowe dwa aparaty jak i tryby zoomu cyfrowego to przede wszystkim miłe i warte uwagi dodatki, ale bez nacisku na określenie wyjątkowe.



Zdjęcia wykonane na zoomie x2

Bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie zdjęcia nocne, co zresztą potwierdzają poniższe przykłady. Najpierw podobna scenka za dnia i nocą w trybie Auto, plus zdjęcie w trybie nocnym.

I jeszcze jedno zdjecia przy silnie kontrastowej scenie w trybie nocnym.

W przypadku aparatu ultraszerokokątnego zdjęcia są akceptowalne, ale ich jakośc pozostawia już wiele do życzenia.



Zdjęcie wykonane aparatem głównym i ultraszerokokątnym (po prawej)

Oryginalny tryb zmiany obiektywu w menu aparatu

vivo jakby przeczuwało nosem, że aparat o ultraszerokim kącie może budzić wątpliwości, dlatego w menu aparatu nie mamy wprost dostępnego przycisku przełączania na takie pole widzenia. Domyślnie mamy zoom x1 czyli główny aparat i zoom x2 (a potem aż do x10) czyli powiększenia przydatne przy współdzieleniu się zdjęciami poprzez media społecznościowe.

By dostać się do aparatu ultraszerokokątnego, a także makro oraz tryby bokeh czyli symulacji rozmycia tła, należy dotknąć ikonki Obiektyw w narożniku kadru. Piktogram jest mały, ale nie sprawia problemu w użyciu, podobnie jak wyłączenie tego trybu, które realizowane jest jeszcze mniejszym iksem obok tejże ikonki.

Lista opcji w menu jest dość uboga, ale lista trybów fotografowania powinna zadowolić większość użytkowników. Widać, że vivo nie chciało tworzyć telefonu fotograficznego stricte, ale taki, który wyspecjalizowany jest szczególnie w jednym zadaniu.

Nie zapominajmy, że vivo V21 5G potrafi też filmować, za dnia i nocą

Maksymalna rozdzielczośc wideo to 4K/30p. Filmy mają dobrą jakość, ale też sposób rejestracji potrafi pozostawić czasem po sobie artefakty w postaci nieznacznych drgań obrazu na krawędziach. W przypadku stosowania stabilizacji elektronicznej (wideo 4K nie korzysta z OIS) jak zawsze kadr jest przycięty, ale dostajemy bardzo stabilny obraz nawet nocą. Aparat ultraszerokokątny potrafi rejestrować obraz maksymalnie w rozdzielczości 1080/30p.

Osobiście preferowałem filmowanie w rozdzielczości 4K, która daje nie tylko detaliczniejszy, ale też przyjemniejszy w odbiorze obraz. Tempo 60 kl/s dostępne jedynie w rodzielczości 1080p oferuje bardzo płynny obraz, ale dużo gorszej jakości niż oczekiwana znacznie gorsze wyniki.

Nocne ujęcia w 4K prezentują się w oczywisty sposób gorzej niż FullHD, które z kolei wypada względnie dużo lepiej niż za dnia.

Czy vivo v21 5G to dobry zakup? Z jakiego powodu może być wart uwagi?

vivo stworzyło smartfon w swojej klasie cenowej bardzo oryginalny. Gdyby pominąć fakt wdrożenia najbardziej funkcjonalnego w tym segmencie aparatu przedniego z bardzo wartościowym zestawem funkcji, w tym AF z detekcją oka oraz stabilizacją optyczną, a także oryginalnym doświetleniem w postaci dwóch LEDów lub bardzo jasnego wyświetlacza, to otrzymujemy solidny, ale nie wyróżniający się szczególnie telefon.

Nie każdy będzie chciał dopłacić za dobry przedni aparat, ale też vivo V21 5G dowodzi, że nie należy oceniać aparatu po wyglądzie oczka obiektywu - ważne bowiem jest to co siedzi w środku

Bo i nietrudno w segmencie cenowym do około 2000 złotych znaleźć tańsze telefony z dobrym wyświetlaczem OLED, wydajnym akumulatorem i jeszcze potężniejszym chipsetem niż Dimensity 800U, który znalazł się w vivo V21 5G. Posiadające takie smaczki jak port minijack 3,5 mm czy dźwięk stereo, rzeczy których w vivo V21 5G bardzo mi brakło. Bo choć stereo z telefonu to nic szczególnego, przyjemny w odbiorze obraz na ekranie AMOLED aż prosi się o takie towarzystwo. Szkoda, że tylko 90 Hz i to aktywujące się w dość niewielu scenariuszach.

vivo V21 5G to dobry produkt, wart polecenia, jednak nie każdy dojrzy w nim ten swój wymarzony telefon

Fotograficznie, biorąc pod uwagę działanie tylnych aparatów, jest przyzwoicie i szkoda, że tylko tak, bo tym bardziej widoczna jest dysproporcja pomiędzy przednim, a tylnym systemem foto. Zdjęcia cieszą oczy choć na pewno nie pikselowych purystów.

Wybór vivo V21 5G na swój następny telefon będzie jednakże oczywisty dla osób, które duży nacisk kładą na działanie przedniej kamery. Trzeba jednak podkreślić, że to wspomniana przewaga przedniej nad tylnymi kamerami, czyni ją tak wyjątkową. Poziom fotografii portretowej jest bardzo dobry, ale nie unikalny.

Jeśli rozważycie wszystkie za i przeciw, zdecydujecie się na zakup, to vivo V21 5G na pewno się pięknie odwdzięczy. Jeśli lubicie Funtouch OS, który bazuje na Android 11, to tym bardziej wybór będzie uzasadniony. Na przykład dla miłośników marki, dla których vivo X60 Pro to zbyt kosztowna inwestycja.

vivo V21 5G jest z pewnością dobrym, ale też nie idealnym czy jedynym słusznym wyborem. Nawet po promocyjnej obniżce do 1799 złotych, która niewątpliwie mocno zwiększyła atrakcyjność tego telefonu.

Bo przecież oprócz Xiaomi Mi 11 Lite czy Samsunga Galaxy A52 5G mamy też OnePlus Nord 2 5G czy króla opłacalności czyli Realme GT 5G, które kosztują podobnie, a oferują to samo a czasem więcej. Widać, że w czasach tak dużej konkurencji w segmencie średniopółkowym to lojalność wobec marki, przyzwyczajenia, a nie konkretne przymioty danego telefonu, mogą być kluczowym elementem wpływającym na decyzję klienta.

Opinia o vivo V21 5G Plusy świetna jakość wykonania, choć materiał obudowy to plastik,

atrakcyjny wizualnie, wygodny w uchwycie, smukły w kształcie,

wydajny czytnik linii papilarnych,

bardzo dobry czas pracy na akumulatorze,

ogromny potencjał konfiguracji systemu/nakładki Funtouch OS 11.1,

wydajność, która zadowoli większość użytkowników,

jasny ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz,

możliwość rozszerzenia pamięci kartą microSD,

przyzwoity podsystem foto na tylnej ściance,

zaskakująco dobre zdjęcia nocne,

stabilizacja optyczna w głównym aparacie jak i aparacie do selfie,

system dwóch lamp LED doświetlających autoportrety,

bardzo dobra praca przedniej kamery,

wsparcie dla komunikacji 5G. Minusy brak złącza minijack 3,5 mm, a przede wszystkim głośników stereo,

praca ultraszerokiego aparatu mogłaby być lepsza,

aparat makro jest tylko dodatkiem,

przetwarzanie i kompresja widoczna na powiększeniach zdjęć,

nienajlepszy stosunek cena do wydajności i możliwości,

tryb ultrarozdzielczości w przedniej kamerze niewiele wnosi.