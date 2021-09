W tym poradniku przybliżamy wam zasady wykonywania udanych zdjęć typu selfie na przykładzie świetnie nadającego się do tego celu telefonu vivo V21 5G. Zarówno pod względem sprzętowym jak i od strony oprogramowania użytkownika

Czy selfie to coś złego?

Fotografia selfie czasem wzbudza negatywne odczucia, gdy wiązana jest z narcyzmem użytkownika. A przecież selfie to nic innego jak fotografia autoportretowa, która owszem może być przejawem charakteru i aktualnego nastroju fotografującego, ale może przynieść nam wiele korzyści. Bo pozwala uchwycić nas w unikalny sposób w chwilach, które zasługują na osobiste wspomnienia. Zwykłe zdjęcia miejsc, które odwiedzamy, można znaleźć w książkowych albumach, za to ujęć, na których jesteśmy także my nikt inny nie wykona.

No dobrze, można poprosić kogoś o wykonanie nam zdjęcia głównym aparatem (i tutaj vivo V21 5G też ma sporo do zaoferowania w trybie Zdjecie jak i Portret), ale prywatność i wygoda komponowania kadru na ekranowym podglądzie jaką daje fotografia selfie jest nie do pobicia. Niektórzy producenci próbują ominąć ten problem w przypadku głównego aparatu stosując lusterkopodobne elementy na tylnej ściance obok aparatów czy też mini ekran podglądu (mowa tu o Xiaomi Mi 11 Ultra), ale to tylko namiastka komfortu jaki daje przednia kamera. Jeśli już chcemy mieć maksimum wygody w przypadku przedniej kamery zadbajmy by była to kamera obrotowa (tak jak w Zenfone 8). Oba wspomniane telefony nie są jednak tak atrakcyjne cenowo jak vivo V21 5G, który z klasycznej konstrukcji przedniego aparatu wyciąga więcej niż jakikolwiek inny telefon.

Trzy elementy ważne przy fotografii autoportretowej

By wykonać udane zdjęcie takiego typu powinny zgrać się nam trzy elementy. Nie muszą, ale jeśli tak się stanie selfie będzie wyjątkowo udane. Te elementy to:

możliwości sprzętowe aparatu przedniego w telefonie,

umiejętność połączenia potencjału sprzętu i oprogramowania podczas fotografowania,

pomysł na zdjęcie i okoliczności, które jego wykonaniu sprzyjają, a także zasady, których warto się trzymać.

Przyjrzyjmy się każdemu z nich po kolei na przykładzie telefonu vivo V21 5G. Odpowiedź na pytanie co to za smartfon, poznacie czytając naszą recenzję vivo V21 5G. Poniższe porady można zastosować także w przypadku innych telefonów, ale (uwaga) nie wszystkie funkcje sprzętowe, które oferuje vivo, muszą być dostępne.

Możliwości aparatu przedniego w telefonie. Czego można oczekiwać?

Zrobić selfie (zarówno samemu sobie jak i z udziałem większej grupy) można każdym telefonem, który ma aparat na przedniej ściance (na rynku zaczynają się pojawiać także smartfony z obiektywem ukrytym pod ekranem).

Mówi się, że to nie aparat wykonuje zdjęcie, a fotograf. Jednak w przypadku smartfonów i fotografii selfie, potencjał sprzętowy jest bardzo istotny.

Takie telefony jak vivo V21 5G dowodzą jednak, że wiele z tego co osiągniemy zależy od tego co potrafi przedni aparat. Od dobrego aparatu do selfie oczekujemy:

ostrych fotografii niezależnie od odległości modela czy modeli od aparatu,

dobre doświetlenie twarzy w różnych sytuacjach oświetleniowych,

dobrej pracy w słabym oświetleniu,

dużej rozdzielczości zdjęć,

ładnego oddania tła zdjęć selfie,

funkcji upiększania i dostosowania stylistyki kolorystycznej ujęcia,

wspomagania fotografii autoportretowej wykraczającego poza algorytmy AI,

łatwości wyzwalania migawki.

Ten sam kadr z rozmyciem tła i doświetleniem LED oraz bez tych efektów

Co oferuje nam aparat przedni w vivo V21 5G i jego oprogramowanie? Jak wykorzystać ten potencjał?

Nie na wszystkie opisane powyżej funkcje można liczyć w przypadku każdego modelu telefonu i jego przedniej kamery. vivo V21 5G jest w stanie zrealizować praktycznie wszystkie powyższe oczekiwania. Owszem może okazać się, że wciąż oczekujemy więcej, ale i tak przedni aparat w vivo V21 5G zalicza się do najlepszych w swojej kategorii.

Autofokus i stabilizacja obrazu to funkcje automatyczne, ale przez to najczęściej przydatne nam podczas wykonywania zdjęć typu selfie

Oto jak możliwości kamery i samego vivo V21 5G oraz oprogramowania aparatu przekładają się na korzyści dla fotografującego:

autofokus (AF) z opcją koncentracji punktu ostrości na oczach modela, w tym wyborem lewego lub prawego oka - nie musimy ustawiać się w jednej słusznej odległości, możemy liczyć na to, że zdjęcia wykonane z zaskoczenia/dynamiczne/grupowe/z patyka do selfie będą ostre,

- nie musimy ustawiać się w jednej słusznej odległości, możemy liczyć na to, że zdjęcia wykonane z zaskoczenia/dynamiczne/grupowe/z patyka do selfie będą ostre, układ dwóch LEDów rozstawionych wokół obiektywu odległości około 4 cm - równomierniej doświetla twarz niż pojedynczy LED, może też być użyty jak oświetlenie boczne, czasem nawet za dnia za dnia, gdy mamy niedoświetloną jedną z części twarzy

- równomierniej doświetla twarz niż pojedynczy LED, może też być użyty jak oświetlenie boczne, czasem nawet za dnia za dnia, gdy mamy niedoświetloną jedną z części twarzy jasny ekran telefonu - pomaga w podglądzie kadru w jasnym otoczeniu, w trybie lampy błyskowej zapewnia jasne rozproszone źródło światła

- pomaga w podglądzie kadru w jasnym otoczeniu, w trybie lampy błyskowej zapewnia jasne rozproszone źródło światła wbudowany układ OIS w przedniej kamerze - rekompensuje mniejszy niż zwykle potencjał przedniego sensora do dobrej pracy w słabym oświetleniu (czyli na wysokiej czułości ISO), ułatwia uzyskanie ostrych ujęć twarzy gdy czas ekspozycji spada do poziomu przy którym każde drgnięcie dłoni skutkuje poruszeniem zdjęcia (zwykle mniej niż 1/60 sekundy)

- rekompensuje mniejszy niż zwykle potencjał przedniego sensora do dobrej pracy w słabym oświetleniu (czyli na wysokiej czułości ISO), ułatwia uzyskanie ostrych ujęć twarzy gdy czas ekspozycji spada do poziomu przy którym każde drgnięcie dłoni skutkuje poruszeniem zdjęcia (zwykle mniej niż 1/60 sekundy) wbudowany sensor 44 Mpix - selfie ma sporo detali, które podczas skalowania na ekranie telefonu zapewniają atrakcyjny wygląd, łatwiej takie zdjęcie kadrować i obrabiać w komputerze

- selfie ma sporo detali, które podczas skalowania na ekranie telefonu zapewniają atrakcyjny wygląd, łatwiej takie zdjęcie kadrować i obrabiać w komputerze skuteczny efekt rozmycia tła - błędy przetwarzania w vivo V21 5G są rzadkie, funkcja regulacji efektu Bokeh w trybie Portret (odpowiednik rozmycia dla obiektywu o jasności od f/0,95 - zblurowane tło, do f/16 - ostre tło jak i twarz czy sylwetka modela) daje bardzo przyjemne efekty (w menu możemy dobrać jedną z kilku charakterystyk Bokehu)

- błędy przetwarzania w vivo V21 5G są rzadkie, funkcja regulacji efektu Bokeh w trybie Portret (odpowiednik rozmycia dla obiektywu o jasności od f/0,95 - zblurowane tło, do f/16 - ostre tło jak i twarz czy sylwetka modela) daje bardzo przyjemne efekty (w menu możemy dobrać jedną z kilku charakterystyk Bokehu) rozbudowana funkcja upiększania w trybie Portret - modyfikacja kilkunastu elementów twarzy (nawet takich jak rozstaw oczu czy korekta rozmiaru czoła),

- modyfikacja kilkunastu elementów twarzy (nawet takich jak rozstaw oczu czy korekta rozmiaru czoła), pomocnik dla póz modela - bazuje na przykładowych zdjęciach (wyświetlana jest ramka z kształtem pozy, do której dostosowujemy układ naszej sylwetki), działa także dla głównego aparatu

- bazuje na przykładowych zdjęciach (wyświetlana jest ramka z kształtem pozy, do której dostosowujemy układ naszej sylwetki), działa także dla głównego aparatu tryb Nocny i HDR dla przedniej kamery - ratunek w momencie gdy znajdziemy się w trudnym oświetleniu (niewiele światła zastanego na nocnej ulicy, czy też zbyt kontrastowe oświetlenie słoneczne za dnia)

- ratunek w momencie gdy znajdziemy się w trudnym oświetleniu (niewiele światła zastanego na nocnej ulicy, czy też zbyt kontrastowe oświetlenie słoneczne za dnia) opcje wyzwalania migawki słowem, gestem lub dotykiem - wyzwolenie w chwili, gdy główny przycisk spustu znajduje się w niewygodnej pozycji



Zdjęcia wykonane w słabszym oświetleniu z doświetleniem lampą LED

Aparat i oprogramowanie to nie wszystko, potrzeba modela czy też modelki i… dobrej okazji

Przede wszystkim nie bójmy się chwytać za telefon w każdej okazji, w której widzimy potencjał na dobre wspomnienie i zabawę. To nie aparat na film, zdjęcie zawsze możemy skasować, a efekty upiększania można aplikować nawet po zrobieniu zdjęcia.

Dobre selfie to często efekt wielu prób. Tak twierdzą influencerzy, dla których robienie selfie to sposób na zarobek

W vivo V21 5G funkcja edycja w aplikacji Albumy ma dokładnie te same ustawienia co w trybie fotografowania Portret. Dla zdjęć z rozmyciem tła zachowane są informacje na temat tego efektu, dlatego nawet po ich wykonaniu możemy zmienić siłę jego działania.

Część osób obawia się zdjęć selfie i uczestnictwa w takowych, ze względu na niską samoocenę. To błąd, ale jeśli chcemy za wszelką cenę uniknąć ujęć, które zechcemy wyrzucić do kosza, spróbujmy:

ustawić się za innym fotografowanym, zrobić szaloną minę,

unikać ustawiania się w sposób, gdy twarz czy sylwetka znajduje się na krawędzi kadru, co może prowadzić do niepożądanych zniekształceń,

staramy się aktywnie uczestniczyć w procesie powstawania grupowego zdjęcia selfie, tak byśmy nie zostali przyłapani z grymasem na twarzy,

i najbardziej oczywista zasada - nie fotografujmy się w sytuacji, której nie chcemy uwiecznić na fotografii, inaczej rzecz ujmując dbajmy o estetykę.

Selfie to nie zdjęcie do paszportu czy CV. To fotografia, która powinna żyć własnym życiem tak jak i my w trakcie jej wykonywania

Dobre zdjęcie selfie wymaga dobrej okazji. W gruncie rzeczy to my decydujemy, kiedy chcemy by takie zdjęcie powstało, czy chcemy na nim być, ale dobrze by wiązała się z nim jak z każdym innym jakaś historia.

Momenty szczególnie zasługujące na zdjęcia selfie to chwile, gdy:

znaleźliśmy się miejscu i momencie, z którego chcemy mieć fotograficzną pamiątkę,

spotykamy się ze znajomymi,

jesteśmy aktywni, sportowo lub turystycznie,

mamy dobry nastrój i chcemy po prostu mieć ładny autoportret.

Rozmycie tła stosujmy z rozwagą

Efekt rozmycia tła pozwala poczuć się jak lustrzankowy fotograf, ale ma inne zalety. W ten sposób ukryjemy kryjący się za nami bałagan, stworzymy zdjęcie, na którym otoczenie jest anonimowe. Warto, by takie selfie było elementem większej relacji fotograficznej.

W vivo V21 5G rozmycie da się zmniejszyć do poziomu, który zachowuje relację pomiędzy modelem, a otoczeniem. Czasem rozmycie jest też naturalnym efektem różnic w położeniu planów zdjęciowych.



Nie każde tło dobrze się udaje odseparować od włosów, szczególnie gdy jest ich burza na głowie

Gdy zależy nam na tym, by tło grało ważną rolę, bo chcemy pokazać gdzie jesteśmy, w ogóle nie stosujmy trybu rozmycia. Jeśli chcemy zachować funkcję upiększania, wyłączmy rozmycie w trybie Portret. Jeśli nie zależy nam na upiększaniu, można robić selfie bezpośrednio w trybie Zdjęcie.

Patyk do selfie to nie tylko przedłużenie naszej dłoni - pozwala kreować perspektywę

Zwykle o patyku do selfie myślimy jak o przedłużeniu dłoni, które umożliwia wykonanie zdjęcia większej grupie osób. Lecz to nie jedyne jego zastosowanie. Patyk może mieć bowiem zintegrowany zdalny przycisk migawki Bluetooth, który można wykorzystać samodzielnie.

Poza tym stosując patyk możemy sfotografować się w niestandardowej pozycji, która pokazuje całą nasza sylwetkę. Może to być zdjęcie znad głowy, które świetnie sprawdzi się, gdy jesteśmy w górach lub chcemy wyszczuplić sylwetkę, ale też zdjęcie z dołu wydłużające optycznie nogi, albo pokazujące ogrom otoczenia w tle.

Zasady, o których warto pamiętać podczas wykonywania selfie

Wiecie już jakim potencjałem cechuje się przedni aparat vivo V21 5G, wiecie kiedy warto takie zdjęcie wykonać, na koniec garść porad, dzięki którym unikniemy błędów kompozycji jak i problemów, z którymi nawet super telefon do selfie może sobie nie poradzić. Oto one:

gdy selfie nawiązuje do miejsca, w którym byliśmy z przekazem powinno korespondować tło, nawet jeśli jest ono częściowo rozmyte,

uniwersalna zasada to aparat/smartfon trzymany lekko nad głową - w ten sposób unikniemy pokazywania w nieciekawy sposób podbródka, a twarz będzie wyszczuplona,

od powyższej zasady są dozwolone odstępstwa, gdy nasza twarz wygląda nieszablonowo - wybór właściwego ustawienia należy dokonać metodą prób i błędów,

w wielu sytuacjach ustawienie się profilem do zdjęcia selfie działa podobnie jak filtr upiększający,

nie patrzymy się nasz obraz na ekranowym poglądzie - by zdjęcie wyglądało naturalnie i podkreślało rysy twarzy patrzymy się prosto w obiektyw,

spojrzenie w bok, na przykład na towarzysza/towarzyszkę lub w inne miejsce dodaje emocji zdjęciu,

wbudowany LED to ostateczność, nie nadużywajmy go, gdy możemy ustawić się tak, by nasza twarz była mocniej oświetlona w stosunku do otoczenia,

tryb upiększania ustawiony na maksimum w słabym oświetleniu często daje nieciekawie wyglądające artefakty przetwarzania,

tryb HDR jest pomocny, ale każdy telefon może stosować go z inną mocą, warto więc upewnić się czy zdjęcie wyszło zgodnie z oczekiwaniami,

niektóre telefony, w tym vivo V21 5G, pozwalają wprowadzić korektę ekspozycji - warto z niej skorzystać przy silnym oświetleniu otoczenia,

smartfon podczas fotografowania pod Słońce rzuca cień na naszą twarz - efekt, który łatwo przegapić ze względu na kontrast pomiędzy ekranem a otoczeniem,

oświetlenie rozproszone, odbite, na przykład od białej ściany, sprawi, że nawet w słoneczny dzień nie będziemy mrużyć oczu,

wyłączamy efektu odbicia lustrzanego - napisy na zdjęciu selfie nie będą odwrócone,

unikajmy sytuacji, gdy z głowy wystają nam takie elementy jak drzewo czy słup, chyba że jest to zamierzony efekt,

samowyzwalacz pozwala na „przygotowanie się do zdjęcia” przyjęcie właściwej postawy.

Jak zauważyliście, porady zawarte w tym tekście odnoszą się do telefonu vivo V21 5G. Reguły są jednak uniwersalne i sprawdzą się w każdej sytuacji, gdy wasz smartfon dysponuje podobnym selfie potencjałem fotograficznym co produkt vivo.

Tekst powstał we współpracy z vivo / Modelka: Bogna Dołba / Foto: Alicja Żebruń