War Mongrels zaprasza nas do czasów II wojny światowej i proponuje rozgrywkę w stylu Commandos. Na nowym gameplayu wygląda to naprawdę obiecująco.

War Mongrels wygląda nieźle

Polacy z gliwickiego studia Destructive Creations uwielbiają wzbudzać kontrowersje. Mówimy wszak o twórcach Hatred z psychopatycznym mordercą w roli głównej czy IS Defense, w którym walczymy z islamskimi ekstremistami. Ostatnio koncentrują się bardziej na historycznych realiach, które chcą pokazywać wraz z całą ich brutalnością. Najpierw zrobili to osadzoną w średniowieczu strategią Ancestors Legacy, teraz przybliżają klimat II wojny światowej, taktyczną produkcją War Mongrels, w stylu Commandos i Desperados.

Przy okazji E3 2021 wypuścili nowy gameplay (który został opublikowany na kanale GRYOnline). Widzimy na nim jak alianci przeprowadzają misję infiltracyjną w nazistowskim obozie koncentracyjnym. Dla zainteresowanych – to misja numer osiem z rozbudowanej kampanii tego tytułu. Głównymi bohaterami tego zadania są dezerterzy z Wehrmachtu. W grze War Mongrels przyjdzie nam jednak także pokierować innymi zespołami.

Zobacz najnowszy gameplay War Mongrels:

Jeśli podoba ci się to, co widzisz, to wiedz, że premiera War Mongrels odbędzie się już we wrześniu – przynajmniej w wersji przeznaczonej na pecety. Z czasem – a konkretnie w przyszłym roku – dołączą do niej edycje kierowane na konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: GRYOnline, Destructive Creations