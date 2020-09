Gra War Mongrels została zapowiedziana pod koniec sierpnia i nie musieliśmy długo czekać na pierwszy gameplay. W dodatku całkiem obszerny, bo mówimy o ponad 20-minutowym materiale wideo – prosto od producenta z Gliwic.

Zapowiedź War Mongrels odbiła się szerokim echem. Oto bowiem okazało się, że Polacy z Destructive Creations tworzą taktyczną strategię w stylu Commandos, w której chcą przedstawić na poważnie, bez cenzury i z całym, brutalnym realizmem czasy II wojny światowej. Pierwszy zwiastun rozbudził nasze apetyty, a nowy, przeszło 20-minutowy gameplay jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę. Nie będziemy was już dłużej trzymać w niepewności – oglądajcie…

Zobacz pierwszy gameplay War Mongrels - wyczekiwanej strategii „made in Poland”:

Powyższy materiał, który mogliście (i wciąż możecie) obejrzeć, przedstawia wczesną wersję gry. Daje jednak konkretne spojrzenie na to, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia. War Mongrels będzie zainspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, izometryczną strategią czasu rzeczywistego, w której kluczem do sukcesu będzie odpowiednia taktyka. Ta najczęściej będzie opierać się na tym, by nie rzucać się w oczy i skutecznie pozbywać się przeciwników.

Produkcja ma być wymagająca i realistyczna, co upodabnia ją pod tym względem do poprzedniego dzieła studia Destructive Creations, a więc Ancestors Legacy. W przeciwieństwie do niego nie będzie jednak osadzona w średniowieczu, lecz przeniesie nas na wschodni front II wojny światowej. Zaoferuje tryb solowy i kooperację dla dwóch graczy – w obu przypadkach rozgrywka ma być nie tylko rozrywką, ale też ważną lekcją historii.

War Mongrels zmierza na platformy obecnej i następnej generacji, mianowicie: komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 i Xbox Series X. Premiera odbędzie się w przyszłym roku, ale na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o jakiejś konkretnej dacie.

Źródło: Destructive Creations

