Gra Frostpunk wreszcie jest kompletna. Dziś miejsce ma premiera ostatniego dodatku do Frostpunk – On the Edge . Tym razem motywami głównymi będą zaufanie, lojalność i ambicje.

Dziś premiera Frostpunk: On the Edge – ostatniego dodatku do gry

Ekipa 11 bit studios udostępniła dzisiaj trzecie i zarazem ostatnie rozszerzenie do gry Frostpunk: On the Edge. Nadszedł czas, by poznać wielki finał fantastycznej opowieści, jaką Polacy serwują nam od 2018 roku, w którym to światło dzienne ujrzała „podstawka”.

Rozszerzenie On The Edge posuwa fabułę Frostpunka do przodu. Przejmujemy kontrolę nad przywódcą obozu utworzonego w niedużej odległości od magazynu wojskowego. Z jednej strony chcemy go rozwijać, z drugiej – musimy pamiętać, że wciąż podlegamy pod Nowy Londyn. Trzeba balansować, a każda podjęta decyzja ma swoje konsekwencje – możesz pozostać w cieniu albo stworzyć coś wielkiego. Oprócz ostatniej części historii dodatek wprowadza:

16 nowych obszarów Frostlandu,

3 nowe budowle miejskie,

7 nowych technologii,

osady i bezpieczne szlaki,

mechanikę relacji z handlem, dyplomacją czy przysługami ,

, oddział budowlany delegowany do stawiania budynków i szlaków,

nowe ustawienie trybu „Nieskończoność”: osady,

6 nowych utworów autorstwa Piotra Musiała

i wiele, wiele więcej mniejszych poprawek i dodatków.

Frostpunk wreszcie jest kompletny – zobacz zwiastun On The Edge

On The Edge jest częścią przepustki sezonowej – jeśli więc ją kupiliście, to nie poniesiecie już żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli jednak wstrzymywaliście się, aż Frostpunk będzie kompletny, to teraz już spokojnie możecie go kupić – najlepiej w edycji Game of the Year, również zawierającej komplet rozszerzeń. Tymczasem zostawiamy was z obszernym zwiastunem:

Źródło: 11 bit studios, informacja własna

