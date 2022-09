Studio Toylogic ogłosiło swoją nową grę live-ops, wydaną przez firmę PLAION. Warlander zapowiada się na produkcję pełną strategicznych wyzwań oraz emocjonujących walk.

Warlander – sieciowa gra wieloosobowa free-to-play

Wśród najlepszych gier sieciowych prym wiodą takie tytuły, jak World of Tanks czy World of Warcraft. Dołączy do nich już niedługo Warlander. Gra początkowo będzie dostępna w otwartej becie na pecetach, a później, po premierze, zostanie wydana również na konsole.

Prezes Toylogic, Yoichi Take, podkreślił, iż gra będzie wymagała umiejętności przywódczych i opanowania taktyki:

Od samego początku naszą misją było stworzenie gry, którą gracze pokochają już po pierwszym meczu. Czy to strategiczne wyzwanie, dreszczyk walki, czy emocje związane z tworzeniem idealnego oddziału, chcieliśmy aby Warlander trafił do każdego. Gra oferuje nie tylko rywalizację za każdym razem, gdy się logujesz, ale wymaga też prawdziwych umiejętności przywódczych i opanowania taktyki.

Warlander będzie polegać na wojennych potyczkach, osadzonych w świecie średniowiecznego fantasy. W ramach dwóch lub pięciu armii będzie mogło wziąć udział w bitwach aż do 100 graczy. Razem sprawdzą swoje umiejętności przy oblężeniach zamków oraz niszczeniu od środka twierdz przeciwników. Gracz będzie mógł wybrać wygląd oraz klasę swojego bohatera - wojownika, kleryka lub maga. Każda z nich charakteryzuje się unikatowym zestawem umiejętności.

Od kiedy można się rejestrować w grze?

Jak już było wspomniane, gra początkowo pojawi się w formie otwartej bety na PC. Będzie dostępna na platformie Steam. Gracze mogą się zarejestrować w grze od 12 września 2022 roku.

