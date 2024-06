Podczas prezentacji inaugurującej tegoroczną konferencję WWDC 2024 firma Apple zaprezentowała watchOS 11. Co nowego pojawiło się w tym systemie operacyjnym? Zapraszamy na podsumowanie, ponieważ pojawiło się sporo ciekawostek.

watchOS 11 - co nowego?

Widać, że już kolejny rok z rzędu Apple skupia się na funkcjach związanych z monitorowaniem aktywności sportowych oraz parametrów zdrowotnych. To właśnie te nowości zostały przedstawione jako pierwsze i podkreślone jako najważniejsze.

Co więcej, wydaje się, że nowa wersja systemu watchOS została potraktowana po macoszemu. W systemie dla zegarków Apple Watch nie zaimplementowano pakietu funkcji Apple Intelligence, które wykorzystują sztuczną inteligencję. Co prawda, większość zaprezentowanych funkcji AI nie miałoby zastosowania w przypadku zegarka i jego małego ekranu, ale przecież można by było stworzyć mniejszy pakiet Apple Intelligence dla watchOS i pokazać, że ten system traktowany jest na równi z innymi.

Nowe funkcje w watchOS 11

Wśród najważniejszych funkcji w watchOS 11 warto wymienić aplikację Vitals, obciążenie treningowe, nowe możliwości związane z dostosowywaniem pierścieni aktywności oraz nowy Inteligentny stos, ale to nie wszystko.

Aplikacja Vitals monitoruje ważne wskaźniki zdrowotne w trakcie snu i serwuje użytkownikom kompleksowe informacje na temat ich stanu zdrowia. Na ekranie widoczne będzie podsumowanie, które wskaże między innymi te parametry, których wartości wykraczają poza granice akceptowalne dla danego użytkownika.

Wspominaliśmy także o obciążeniu treningowym. Zegarek z watchOS 11 umozliwi określić wpływ intensywności treningów na organizm. Pomoże to podejmować lepsze decyzje związane z doborem poziomu aktywności w kolejnych dniach w celu uzyskania jak najlepszej formy w dniu startu w ważnych zawodach.

Możliwa będzie także personalizacja pierścieni treningowych. Będzie można wstrzymać proces ich zamykania na przykład w przypadku kontuzji czy dnia, w którym przypada regeneracja.

Są też nowości dla kobiet w ciąży. Po zarejestrowaniu tego stanu w aplikacji Zdrowie wyświetlane będą informacje na temat przebiegu ciąży. Będzie można także zapisywać objawy występujące w tym czasie. Pojawią się także dodatkowe narzędzia, które wspierać będą kobiety w okresie przed- i pociążowym.

Inne nowości w watchOS 11

Nowy system dla zegarków Apple Watch to nie tylko funkcje zdrowotne i fitnesowe. W inteligentnym stosie, który wprowadzony został wraz z watchOS 10 pojawią się nowe widżety, które sugerowane będą przez sztuczną inteligencję na przykład w zależności od godziny czy lokalizacji.

Ulepszono także tarczę Zdjęcia. System zaprezentuje rekomendowane zdjęcia, które dodatkowo będzie można skomponować z wyświetlanymi komplikacjami.

Pojawi się także funkcja o nazwie Daj znać. Z poziomu aplikacji trening będzie można powiadomić znajomych o tym, że użytkownik bezpiecznie zakończył aktywność fizyczną i powrócił do domu.

watchOS 11 - kompatybilne modele zegarków Apple Watch

System watchOS 11 jest kompatybilny z następującymi modelami zegarków:

Apple Watch SE (2nd generation)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Co ważne, do działania tego systemu potrzebny jest także iPhone XS lub nowszy, który będzie połączony z jednym z wymienionych wyżej modeli. Na stronie Apple znaleźć można także informację o tym, że nie wszystkie funkcje wachOS 11 dostępne będą na wszystkich kompatybilnych modelach

watchOS 11 - kiedy?

Konkretna data nie jest jeszcze znana. Podczas prezentacji podano, że wersja beta dla deweloperów dostępna będzie już dziś. Publiczna beta pojawi się w lipcu, a oficjalna wersja udostępniona zostanie wszystkim użytkownikom kompatybilnych modeli jesienią tego roku.