Ważna decyzja CD Projekt Red. W tle kontynuacja Cyberpunk 2077

CD Projekt Red informuje, że rozszerza program playtestów. Nowy oddział zlokalizowany będzie w Bostonie, czyli dokładnie tam, gdzie powstaje kontynuacja Cyberpunk 2077.

W 2023 r. CD Projekt Red uruchomiło ciekawą inicjatywę pozwalającą graczom wpłynąć na kształt gier polskiego studia. RED Playtesting, bo o niej mowa, wkracza w kolejną fazę: nie tylko polscy gracze przetestują nadchodzące produkcje.

Następca Cyberpunk 2077 otwiera się na testy

Program RED Playtesting będzie dostępny dla mieszkańców USA. Nowy oddział zlokalizowany będzie w Bostonie w stanie Massachusett – właśnie tam funkcjonuje amerykański oddział CD Projekt Red, który rozwija Projekt Orion – pełnoprawną kontynuację Cyberpunk 2077.

Logika nie tyle co podpowiada, a krzyczy, że uczestnicy amerykańskiej edycji RED Playtesting będą testować sequel Cyberpunka 2077. Bo chyba nie chodzi o grę planszową Cyberpunk 2077, prawda?

Uczestnicy testów muszą spełnić kilka wymagań. Po pierwsze wiek, czyli minimum 16 lat. Taki gracz musi mieszkać w okolicy Bostonu lub być gotowym do przeprowadzki właśnie tam. Znajomość branży gier oraz pasja to kolejny wymóg. Co więcej, uczestnicy RED Playtesting w USA nie mogą być zaangażowani w zawodowe tworzenie jakichkolwiek gier.

Priorytety CD Projekt Red

Nie od dziś wiadomo, że priorytetem dla CD Projekt Red jest nowy Wiedźmin i kontynuacja Cyberpunk 2077. Świadczą o tym liczby: w maju 2024 r. dowiedzieliśmy się, że w rozwój nowego Wiedźmina zaangażowanych jest już 407 pracowników.

Z kolei Projekt Orion zrzeszał w tamtym czasie 56 pracowników. O ile nowy Wiedźmin wyszedł już z fazy preprodukcji, tak tego samego nie można napisać o kontynuacji Cyberpunk 2077. Kto wie, może program Red Playtesting w USA przyspieszy rozwoj nowej gry z uniwersum Night City.

Źródło: X/@CDPROJEKTRED