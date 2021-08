Tradycyjne dyski twarde wcale nie odeszły w zapomnienie! Firma Western Digital zaprezentowała nową serię dysków o rekordowej pojemności 20 TB... a to dopiero początek planów producenta, bo nowa technologia pozwoli na opracowanie modeli o pojemności nawet 50 TB.

Jesteśmy po konferencji Western Digital HDD Reimagine, na której poznaliśmy plany producenta dotyczące rozwoju dysków HDD. I rzeczywiście jest na co czekać! Producent zaprezentował nową architekturę dysków, które rozwinąć rynek rozwiązań magazynowania danych.

Technologia OptiNAND zrewolucjonizuje dyski HDD

OptiNAND to jedna z najważniejszych nowości zaprezentowanych przez producenta. Mówiąc w skrócie, mamy tutaj do czynienia z dyskami HDD z dodatkową pamięcią NAND. W przeciwieństwie do standardowych dysków hybrydowych (SSHD), w których pamięć flash jest wykorzystywana do przechowywania danych, nowa, przełomowa architektura działa inaczej – pozwalając na rozszerzenie możliwości dysków w kilku aspektach. Oprócz tego zastosowano zaawansowane algorytmy w oprogramowaniu nośnika

Dzięki zastosowaniu nowej technologii, dyski zapewniają większą pojemność - zaawansowane algorytmy firmware wykorzystują rozbudowane metadane przesłane do iNAND, pozwalając na zapisanie większej liczby ścieżek na cal (TPI), co pozwala osiągnąć wyższą gęstość zapisu. Dodatkowym atutem jest zwiększona wydajność dzięki zmniejszonym opóźnieniom oraz niezawodność (w przypadku wystąpienia awaryjnej utraty zasilania możliwie jest zachowanie prawie 50x więcej danych użytkownika).

Nowa technologia znajdzie zastosowanie w tych zastosowaniach, gdzie nadal lepiej sprawdzają się tradycyjne dyski HDD – mówimy tutaj o operatorach hiperskalowalnych systemów chmurowych, korporacjach, CSP, producentach i operatorach rozwiązań do monitoringu wizyjnego czy dostawcach serwerów NAS.

Western Digital prezentuje pierwszy dysk HDD o pojemności 20 TB

Technologia OptiNAND pozwoliła na opracowanie nowego dysku twardego o rekordowej pojemności 20 TB. Nośnik bazuje na 9-talerzowej konstrukcji z ulepszoną technologią ePMR i OptiNAND. Oprócz tego zastosowano tutaj szereg autorskich technologii, takich jak: trójstopniowy aktuator TSA oraz HelioSeal.

Mówi się o wyznaczeniu nowego standardu w branży, aczkolwiek na oficjalną premierę dysku przyjdzie nam jeszcze poczekać – pierwsze modele mają zostać zaprezentowane jeszcze w tym roku. Wiemy jednak, że pierwsze próbki nośnika zostały dostarczone wybranym partnerom na testy.

W przyszłości pojawią się dyski HDD o pojemności 50 TB

Na tym plany producenta się nie kończą! Podczas konferencji zapowiedziano, że w drugiej połowie dekady dyski twarde ePMR HDD z technologią OptiNAND mają osiągnąć pojemność 50 TB.

“Dzięki naszej własności intelektualnej i najwyższej klasy inżynierom odpowiedzialnym za rozwijanie produktów HDD oraz flash, jesteśmy w stanie stale przesuwać granice innowacji i rozwijać w ten sposób infrastrukturę storage naszych klientów. Możemy się pochwalić niesamowitą historią innowacji w dziedzinie HDD – zmieniliśmy wszystko prezentując w 2013 r. technologię HelioSeal w 2013 r.; w 2019 wprowadziliśmy pierwsze dyski EAMR HDD, teraz znów będziemy liderem innowacji prezentując technologię OptiNAND. Na tej architekturze przez wiele generacji bazować będą nasze produkty HDD – spodziewamy się, że w drugiej połowie dekady dyski ePMR HDD z OptiNAND osiągną pojemność 50 TB” – powiedział said Siva Sivaram, president of Global Technology and Strategy, Western Digital.

Informacja jednak nie powinna być dla nas specjalnym zaskoczeniem, bo wcześniej producent zapowiadał modele o pojemności 60 TB - według planów z ubiegłego roku, mają one pojawić się w 2026 roku (mówimy jednak o konstrukcjach z technologią SMR, która zapewnia słabsze osiągi).

Źródło: Western Digital