CD Projekt RED ogłosiło, że równo za miesiąc - 14 grudnia Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzyma patch wprowadzający grę do nowej generacji.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna

Redzi oznajmili, że nowa odsłona gry Wiedźmin 3: Dziki Gon została w pełni zoptymalizowana i wzbogacona o szereg ulepszeń graficznych i technicznych, by wykorzystać w pełni możliwości współczesnego sprzętu do gier. Można spodziewać się ray tracingu w czasie rzeczywistym, szybszych czasów ładowania, zintegrowanego dostępu do modów tworzonych przez społeczność i wielu innych nowości. Otrzymamy też zawartość inspirowaną serialem Wiedźmin od Netflix.

Zmiany i nowości zostaną szczegółowo omówione podczas nowego odcinka REDstreams, w którym twórcy zaprezentują też fragment rozgrywki. Transmisja odbędzie się w przyszłym tygodniu na kanale studia na Twitchu.

Ze swojej strony dodam słowo: Nareszcie! Gdyż Redzi długo odwlekali premierę tej łatki.

Bezpłatna aktualizacja do nowej wersji

Edycja Kompletna w wersji na nową generację trafi do sprzedaży cyfrowej w wariancie na konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S i komputery PC. Wydanie poza ulepszoną grą Wiedźmin 3: Dziki Gon, będzie zawierało oba rozszerzenia fabularne: Serca z kamienia oraz Krew i wino. Osoby posiadające dowolne wydanie gry na konsole PlayStation 4, Xbox One i PC otrzymają aktualizację na nową generację bezpłatnie. Brak jeszcze daty dla wydania pudełkowego.

Dodatkowo w wersji na konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch pojawi się osobna aktualizacja w późniejszym terminie. Będzie ona zawierać liczne ulepszenia i zawartość nawiązującą do netflixowej adaptacji.

Źródła: theverge.com, cdprojekt.com