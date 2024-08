Andrzej Sapkowski potwierdza – nowa książka została już napisana, co przybliża fanów Wiedźmina do premiery nowej książki. Kiedy nowa powieść trafi do czytelników?

Wiedźmińskie uniwersum ciągle żyje. I chociaż Netflix “uśmierca” serial Wiedźmin, to przecież nie można zapominać o grach i książkach. W ubiegłym roku potwierdziły się informacje o nowej powieści autorstwa Andrzeja Sapkowskiego i najwyraźniej prace zostały już sfinalizowane.

Nowy Wiedźmin coraz bliżej

Andrzej Sapkowski w rozmowie z magazynem Chimeres potwierdził, że prace nad powieścią zostały już zakończone, co przybliża czytelników do premiery książki. Co ciekawe, pisarz dodał, że pisanie książki zajęło około dwóch lat.

Nie wiemy, kiedy dokładnie zadebiutuje nowa książka o Wiedźminie. Niemniej z dostępnych informacji wynika, że powieść trafi na polski rynek pod koniec 2024 r., a na początku 2025 r. odbędzie się premiera międzynarodowa. Bohaterem nowego dzieła będzie Geralt.

Wiedźmin, wszędzie ten Wiedźmin

Warto pochylić się również nad grami. Wiedźmin 3 niedawno świętował swoje dziewiąte urodziny, a chwilę wcześniej CD Projekt Red udostępniło darmowe narzędzie do tworzenia modów – The Witcher 3 REDkit. Trzeba przyznać, że gracze stanęli na wysokości zadania, o czym świadczy wysyp interesujących modyfikacji.

To pokazuje, że Wiedźmin 3 nadal żyje i przyciąga graczy. Jednak daniem głównym wśród nadchodzących nowości są kolejne gry z Wiedźminem 4 na czele. Deweloperzy nadali temu projektowi priorytet o czym świadczy to, ilu pracowników rozwija nowego Wiedźmina.

Źródło: chimeres.revue