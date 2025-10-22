Zarządzający serwisem HBO Max zdecydowali się na kolejną aktualizację cennika.

Dopiero co ceny podwyższono na Disney+, a już to samo dotyka użytkowników HBO Max. Również w przypadku serwisu znajdującego się w rękach grupy Warner Bros. Discovery oznacza to trzeci wzrost cen w ciągu trzech lat.

HBO Max podnosi ceny

Niejako tradycyjnie, zmiany w pierwszej kolejności odczują użytkownicy mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Tam nowe, wyższe ceny obowiązują już od wczoraj, 21 października.

Pakiet HBO Max Basic With Ads kosztuje teraz 10,99 dolarów miesięcznie, pakiet HBO Max Standard jest wyceniony na 18,49 dolarów miesięcznie, a za najdroższy pakiet HBO Max Premium zainteresowani zapłacą 22,99 dolarów miesięcznie. Są to podwyżki o odpowiednio 1 dolara, 1,5 dolara i 2 dolary w skali miesiąca.

Nowe ceny wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nowych subskrypcji. Obecni abonenci zostaną powiadomieni 30 dni przed planowanym odnowieniem się aktualnie wykorzystywanego pakietu i, jeśli nie zrezygnują, zapłacą nową cenę począwszy od następnego terminu rozliczeniowego.

Nadchodzi jeszcze jedna ważna zmiana

Posunięcie Warner Bros. Discovery ma być następstwem podobnych podwyżek cen nie tylko na Disney+, ale również na Apple TV i Netflix.

Dyrektor generalny Warner Bros. Discovery David Zaslav stwierdził w niedawnym wywiadzie, że cena HBO Max jest „zaniżona” biorąc pod uwagę jakość oferowaną użytkownikom. Zapowiadał też, że jeszcze w tym roku na HBO Max mogą pojawić się mechanizmy utrudniające współdzielenie kont.

HBO Max - aktualna cena w Polsce

Zmiana cennika w Stanach Zjednoczonych to w ocenie analityków jedynie początek, bo podobnie jak we wcześniejszych przypadkach pójdą za tym korekty na innych rynkach. W Polsce ostatni raz HBO Max podrożał w lutym br.

Aktualnie pakiet Podstawowy z reklamami kosztuje 29,99 zł miesięcznie, pakiet Standardowy 39,99 zł miesięcznie, a pakiet Premium 49,99 zł miesięcznie.

Źródło: variety, foto: pexels