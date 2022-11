Willow to jedna z najważniejszych produkcji, jakie do końca roku pojawią się na platformie Disney+. Właśnie przypomniano o niej nowym zwiastunem.

Willow Ufgood w nowym serialu Disney+

Z zapowiedzią serialu Willow mieliśmy do czynienia już jakiś czas temu, aczkolwiek materiały promujące są dawkowane dość rozsądnie. Nie mamy wrażenia przesytu, Lucasfilm oraz zarządzający Disney+ umiejętnie zachęcają do przygotowywanej opowieści.

Jakiej konkretnie? Będzie to serial przygodowy z akcją osadzona w znanym już świecie fantasy, bo mowa zarazem sequelu bardzo dobrze przyjętego filmu z 1988 roku (o tym samym tytule).

Pamiętacie go? Jeśli tak to raczej powinna ucieszyć Was informacja, że również tutaj w roli tytułowej wystąpi Warwick Davis. Odgrywany przez niego Willow weźmie udział w kolejnej niebezpiecznej wyprawie. Każdy z barwnej grupy bohaterów będzie musiał zmierzyć się ze swoimi wewnętrznymi demonami, ale aby wykonać główną misję i ocalić świat finalnie grupa będzie musiała się zjednoczyć.

Willow zwiastun

Willow od Disney+. Kiedy premiera?

Dla zainteresowanych są dwie dobre wiadomości. Pierwsza - Willow ma już ustaloną datę premiery. Druga - nie będzie trzeba długo czekać.

Serial ma zadebiutować na platformie Disney+ już 30 listopada. Tego dnia pojawi się pierwszy z ośmiu zaplanowanych odcinków. Kolejne będą debiutować w tygodniowych odstępach.

Źródło: Lucasfilm, disney